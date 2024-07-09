Karsan üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçti

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:26

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa'yla gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında ''Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi'' alan Karsan, üretimde kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacak.

Sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda Nisan 2024'ten bu yana Bursa'daki fabrikasında 3 farklı lokasyonda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan şirket, 2030 Karbon Nötr fabrika hedeflerine doğru ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan CEO'su Okan Baş yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin herkesin önceliği olması gerektiğini kaydetti.

KARBON EMİSYONLARIMIZI SIFIRLIYORUZ

Bu bilinçle 2030 karbon nötr fabrika hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir adım attıklarını belirten Baş, ''Üretimde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek, üretirken harcadığımız elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı sıfırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjiye geçişlerinin, çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılıklarını gösterdiğini vurgulayan Baş, ''Yeşil enerji sertifikaları ile enerji kullanımımızın çevreye olan etkisini minimuma indiriyoruz'' açıklamasında bulundu.