Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

Citroen, tüm modellerine yönelik temmuz ayında sunduğu özel kredi koşullarını ve fiyat tekliflerini duyurdu. Model model yapılan kampanyalar belli oldu.

AA
09 Temmuz 2024 Salı, 17:20
Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN C3 AIRCROSS

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, temmuz ayındaki kampanyası kapsamında C3 modeliyle C3 Aircross modelini 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN C4

Kendi segmentinde öne çıkan donanımlarıyla Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise temmuz ayında iki farklı cazip finansman teklifi sunuluyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN C4 X

Hem C4 hem de C4 X modelleri için 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanının yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

ELEKTRİKLİ CITROEN MODELLERİ

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi teklifinin yanı sıra 180 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânından da yararlanabiliyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN BERLINGO VAN

Citroen'in Berlingo Van modeli 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra nakit satın alımlarda 30 bin lira indirimiyle dikkati çekiyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN BERLINGO KOMBI

Yeni Berlingo Kombi de modeli, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN JUMPY SPACETOURER

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen'in temmuz kampanyaları belli oldu: İşte model model o liste...

CITROEN JUMPER

Citroen, yeni Jumper modelini ise 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca yeni Jumper nakit satın alımda 20 bin liralık indirimle öne çıkıyor.

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