Dünyanın en şirin arabası Lite versiyonuyla satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri...
İsviçreli Micro şirketi, Microlino mikro otomobilinin daha da küçük bir versiyonu olan Microlino Lite'ın üretim versiyonunu Cenevre Motor Show'da tanıttı. Çevreciler için saatte 45 kilometrelik hıza çıkabilen model, arabaları tamamen terk edip bir e-bisiklet almaktan sonraki en iyi şey...
DAHA UCUZ VERSİYON
Lite modelinde en yüksek hız standart Microlino'nun sadece yarısı kadar olsa da bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşından itibaren moped ehliyeti olan herkes bir tane kullanabilecek. Ayrıca model nispeten daha ucuz.
MICROLINO LITE FİYATI
Giriş seviyesi modelin başlangıç fiyatı 17.999 Euro olarak açıklandı. 621 bin TL'lik başlangıç fiyatı vergilerle Türkiye'de ise 820 bin TL'ye çıkıyor. Benzer özelliklerdeki Citroen Ami ise 430 bin TL'ye satılıyor.
Ancak model Türkiye'de satışa sunulursa bunun karşılığında, doğrudan 1950 tarihli klasik yumurta biçimli Avrupa mikro otomobili BMW Isetta'dan esinlenen bol miktarda retro tasarıma sahip olacaksınız.
İTALYA'DA ÜRETİLİYOR
Avrupa'da ön siparişler şu anda mevcut ve teslimat bu yılın yaz başında başlayacak. Microlino Lite, Venedik Mavisi ve Berline Antrasit olmak üzere iki renkte sunuluyor ve elektrikli araç, İtalya Torino'daki Microlino fabrikasında üretiliyor.
ABD'DE SATIŞA SUNULACAK
Avrupalılar mikro-araba konseptine kesinlikle daha sıcak bakıyor ve elbette ilk olarak orada piyasaya sürülmesinin nedenlerinden biri de bu. Ancak Micro'nun kurucu ortağı ve CMO'su Merlin Ouboter, The Verge'e Microlino Lite'ın ABD'de Mahalle Elektrikli Araçları (NEV) olarak tescil edilmeye uygun olduğunu söyledi. Şirket, Microlino'ların bu yılın sonuna kadar ABD'ye ulaşmasını umuyor.
MICROLINO LITE BOYUTLARI
Tasarım olarak büyük kardeşine benzeyen yeni Lite versiyonu 2.5 m uzunluğunda, 1.47 m (4 genişliğinde ve 1.5 m yüksekliğinde. Ağırlığı 600 kilo ve mütevazı 6kW gücü (9kW tepe) onu bir L6e aracı olarak sınıflandırıyor. Bu da Avrupa'da kullanmak için yalnızca AM sınıfı bir moped lisansına ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarıyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise modeli 16 yaşın üzerindeki B1 ehliyetine sahip olanlar kullanabilir.
MICROLINO LITE MENZİL
5.5kWh bataryası yenileme gerektirmeden 100 km gidebiliyor. 11kW'lık daha büyük bir batarya paketi ise 177 km menzile imkân tanıyor. 5.5kWh'lik batarya 2.2kW Tip 2 şarj cihazıyla yaklaşık iki saatte yüzde 0'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilirken, 11kWh'lik batarya yaklaşık dört saat yüzde 80'e çıkıyor.
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