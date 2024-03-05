En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...

SIRALAMA NASIL BELİRLENİYOR?

Bir otomobilin ne kadar "çevreci" olduğu sıralaması, bir yıl boyunca yakıt maliyeti, aracın havada ne kadar verimli kaydığı ve diğer ölçütler gibi çeşitli şekillerde yapılabilir.

GreenerCars puanlarını hesaplamak için ACEEE, 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretimi ve bertarafı, yakıt veya elektrik üretimi ve dağıtımı ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına maliyeti açısından değerlendirmektedir.