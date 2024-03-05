En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...
Son yapılan araştırmada en çevreci otomobilin elektrikli olmadığı ortaya çıktı. Ancak ilk 5'te 4 elektrikli model yer aldı. İşte en çevreci olan ve çevreyi en çok kirleten arabalar...
Bu yılın GreenerCars sıralaması açıklandı ve fosil yakıtlı motora sahip bir araç diğerlerini geride bıraktı. İki, üç, dört ve beşinci sırada ise tamamen elektrikli araçlar yer aldı. İşte bu sıralamaların nasıl ortaya çıktığı, büyük kazananların kimler olduğu ve hangi elektrikli aracın puanlamada en kötü suçlulardan biri olmayı başardığına dair rapor...
SIRALAMA NASIL BELİRLENİYOR?
Bir otomobilin ne kadar "çevreci" olduğu sıralaması, bir yıl boyunca yakıt maliyeti, aracın havada ne kadar verimli kaydığı ve diğer ölçütler gibi çeşitli şekillerde yapılabilir.
GreenerCars puanlarını hesaplamak için ACEEE, 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretimi ve bertarafı, yakıt veya elektrik üretimi ve dağıtımı ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına maliyeti açısından değerlendirmektedir.
TOYOTA PRIUS ZİRVEDE
2024 yılı için birinciliği 71 puanla Toyota Prius Prime SE kazandı. ACEEE, Prius'a bir yıl boyunca yakıt sağlamak için sadece 529 dolara ihtiyacınız olacağını tahmin ediyor. Bu Prius'un üçüncü kazanışı ve zaferin büyük bir kısmı ağırlıktan kaynaklanıyor. ACEEE'nin ulaşımdan sorumlu kıdemli araştırma görevlisi Peter Huether, Washington Post'a yaptığı açıklamada, gövdenin şekli, içindeki teknoloji ve toplam ağırlığın önemine dikkat çekerek "Tüm farklı Prius tipleri çok verimlidir" ifadelerini kullandı.
Oldukça verimli bir tasarıma sahip olmak, ağırlığı düşük tutarak daha da avantajlı hale geliyor. Büyük ve ağır bataryalar sürüş sırasında karbon emisyonlarını azaltabilir ancak bu onları otomatik olarak daha çevreci yapmaz. Özellikle ölçeğin daha küçük ucunda yer alan elektrikli araçların da iyi puan alması dikkat çekici.
Lexus RZ 300e 67 puan ve 651 dolar yıllık yakıt maliyeti ile ikinci oldu. MINI Cooper SE 67 puan ve 747 dolar yıllık yakıt maliyeti ile bronz madalya alırken, Nissan Leaf ve Toyota bZ4X dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.
HIBRIT MOTORLU SEÇENEKLER
Huether, temel çıkarımın yeşil araçların cazibesinin nasıl artırılacağına odaklanan bir çıkarım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Otomobil üreticilerinin uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini hızla genişletmeye devam etmeleri önemlidir, böylece benzin yakan araçlardan uzaklaştıkça elektrikli araçların faydaları daha geniş bir gelir yelpazesindeki sürücüler tarafından kullanılabilir. Günümüzün şarj altyapısının ihtiyaçlarını karşılamadığı sürücüler için birçok verimli ve uygun fiyatlı hibrit seçenek mevcuttur."
İlginç bir şekilde, bu sıralama sisteminde her elektrikli araç yüksek puan alamadı. GreenerCars ayrıca "En Kötü Arabalar" ya da en az verimli ve en az çevre dostu araçların bir listesini de yayımladı. Bu listeye ilk kez bir elektrikli araç girdi ve bu araç GMC Hummer. GMC'nin devasa elektrikli aracı, bu sıralamalara göre, Chevrolet Corvette Z06'dan daha az çevre dostu.
EN ÇEVRECİ ARABALAR
12. Sıra: Hyundai Ioniq 5
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 62
Sıfır fiyatı: 41 bin 650 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 737 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
11. Sıra: Toyota Corolla
Yakıt Tipi: Benzin hibrit
Puan: 62
Sıfır fiyatı: 23 bin 500 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 944 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
10. Sıra: Kia EV6
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 63
Sıfır fiyatı: 43 bin 975 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 689 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
9. Sıra: Toyota Camry LE
Yakıt Tipi: Benzin hibrit
Puan: 63
Sıfır fiyatı: 28 bin 855 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 907 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
8. Sıra: Hyundai Kona Electric
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 63
Sıfır fiyatı: 34 bin 50 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 695 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
7. Sıra: Hyundai Elantra Blue Benzin hibrit 64 $26,250 $864
Yakıt Tipi: Benzin hibrit
Puan: 64
Sıfır fiyatı: 26 bin 250 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 864 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
6. Sıra: Toyota RAV4 Prime PHEV 64 $43,690 $741
Yakıt Tipi: Fişli hibrit
Puan: 64
Sıfır fiyatı: 43 bin 690 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 741 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
5. Sıra: Toyota bZ4X
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 66
Sıfır fiyatı: 43 bin 70 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 689 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
4. Sıra: Nissan Leaf
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 66
Sıfır fiyatı: 28 bin 140 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 741 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
3. Sıra: Mini Cooper SE
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 67
Sıfır fiyatı: 30 bin 900 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 747 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
2. Sıra: Lexus RZ 300e
Yakıt Tipi: Elektrikli
Puan: 67
Sıfır fiyatı: 55 bin 150 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 651 dolar
EN ÇEVRECİ ARABALAR
1. Sıra: Toyota Prius Prime
Yakıt Tipi: Fişli hibrit
Puan: 71
Sıfır fiyatı: 32 bin 975 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 529 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
12. Sıra: Mercedes-Benz Maybach
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 30
Sıfır fiyatı: 234 bin 300 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 31 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
11. Sıra: Chevrolet Corvette Z06
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 30
Sıfır fiyatı: 114 bin 395 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 169 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
10. Sıra: GMC Sierra
Yakıt Tipi: Benzin
Puan:29
Sıfır fiyatı: 37 bin 700 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 69 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
9. Sıra: GMC Hummer EV SUV
Yakıt Tipi: Elektrik
Puan: 29
Sıfır fiyatı: 98 bin 845 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 1 746 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
8. Sıra: Mercedes-Benz G550
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 28
Sıfır fiyatı: 143 bin dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 186 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
7. Sıra: Jeep Grand Wagoneer 4x4
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 28
Sıfır fiyatı: 91 bin 145 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 58 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
6. Sıra: Jeep Wrangler 4dr 4X4
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 27
Sıfır fiyatı: 35 bin 895 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 260 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
5. Sıra: Dodge Durango SRT
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 26
Sıfır fiyatı: 74 bin 995 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 332 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
4. Sıra: Cadillac Escalade V
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 26
Sıfır fiyatı: 152 bin 295 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 388 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
3. Sıra: Ford F150 Raptor R
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 24
Sıfır fiyatı: 79 bin 975 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 777 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
2. Sıra: Ram 1500 TRX 4x4
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 22
Sıfır fiyatı: 98 bin 335 dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 3 bin 819 dolar
ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN ARABALAR
1. Sıra: Mercedes-Benz AMG G63
Yakıt Tipi: Benzin
Puan: 20
Sıfır fiyatı: 184 bin dolar
Yıllık yakıt maliyeti: 4 bin 242 dolar
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