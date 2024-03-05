Jeep'ten otomobil abonelik sistemi: Sabit fiyat garantisi ve abonelikten bedelsiz cayma...

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, Budget işbirliğiyle devreye aldığı abonelik sistemiyle müşterilerine yenilikçi bir mobilite deneyimi sunuyor. Abonelik sistemiyle farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlanıyor.