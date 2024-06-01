Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Hyundai, yenilenmiş SUV modeli Tucson'ı Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni model için açıklamalarda bulundu.

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01 Haziran 2024 Cumartesi, 17:46
Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Avrupa'daki satışlarına ivme kazandıran ve segmentindeki rekabeti artıran Tucson, tasarımı ve çeşitli motor seçenekleri ile Türk tüketicisinin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Geçen yıl Avrupa'da 158 binden fazla satışı yapılan Tucson, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi ana pazarlarda önemli bir yer edindi. Türkiye'de de beğeni toplayan Hyundai Tucson'un başlangıç fiyatı ise 1 milyon 820 bin lira olarak belirlendi.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Model, yenilenen tamponlar, melek kanadı tasarımlı far sistemi ve projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

İç mekanda ergonomi ve konfor ön plana çıkarken çift otomatik sıcaklık kontrolü, dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ve direksiyona entegre vites kolu (E-shift by wire) gibi yenilikçi özellikler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Ayrıca, 360 derece kamera sistemi, 'Krell Premium' ses sistemi, kör nokta algılama, deri döşeme, ısıtmalı ve soğutmalı koltuk özellikleri de kullanım konforunu artırmayı hedefliyor.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Türkiye'de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesi ile satışa sunulan yeni Tucson, 1,6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 160 PS güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motor, saatte 192 kilometre maksimum hız yapabiliyor. Ayrıca 1,6 litrelik turbo dizel ünite de yakıt ekonomisine önem veren tüketiciler için seçenekler arasında yer alıyor.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni modelin piyasaya yeni bir soluk getirdiğine vurgu yaparak, ''Kullanıcılarına sürekli olarak mükemmellik, yenilik ve üstün sürüş dinamikleri sunan Tucson, ileri teknoloji donanımlarıyla da kusursuz bir ayrıcalık sağlıyor. Bu sebeple, Tucson modelimiz için mottomuzu 'Ona Sahip Olmak Büyük Şans' olarak belirledik. Tucson, gerek tasarımı gerekse sürüş özellikleriyle bu övgüleri fazlasıyla hak ediyor'' ifadelerini kullandı.

Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

HYUNDAI TUCSON FİYATLARI

Yeni Hyundai Tucson'un fiyatları belli oldu. Modelin benzinli seçenekleri 1 milyon 820 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılırken dizel motorlu olanlar ise 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor.

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