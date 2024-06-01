Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu: Fiyatları belli oldu! Dizel ve benzinli...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni modelin piyasaya yeni bir soluk getirdiğine vurgu yaparak, ''Kullanıcılarına sürekli olarak mükemmellik, yenilik ve üstün sürüş dinamikleri sunan Tucson, ileri teknoloji donanımlarıyla da kusursuz bir ayrıcalık sağlıyor. Bu sebeple, Tucson modelimiz için mottomuzu 'Ona Sahip Olmak Büyük Şans' olarak belirledik. Tucson, gerek tasarımı gerekse sürüş özellikleriyle bu övgüleri fazlasıyla hak ediyor'' ifadelerini kullandı.