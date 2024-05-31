Anadolu Isuzu, yenilikçi ve çevreci araçlarıyla Busworld Türkiye Fuarı'ndaydı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:23

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:23

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, otobüs üreticilerinin ve tedarikçilerinin en yeni ürün, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerini ortaya koyduğu Busworld Türkiye 2024 Fuarına çevre dostu modelleriyle katıldı. Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye’de yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Grand Toro, Citiport 12 ve Novociti Volt modellerini de sergiledi. Aynı zamanda Anadolu Isuzu’nun en yeni modeli elektrikli Novo Volt’un Türkiye’deki ilk gösterimi de fuarda gerçekleşti. Üretimden başlayarak satış sonrasına kadar “sürdürülebilirlik” temel anlayışıyla ile hareket eden Anadolu Isuzu, bu doğrultuda gelecek vizyonunu da ortaya koydu.

'TÜM DÜNYADA İLGİ ÇOK BÜYÜK'

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan Busworld Türkiye’de gerçekleştirilen Novo Volt lansmanında bir de basın toplantısı düzenledi. Arıkan toplantıda yaptığı konuşmada yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Grand Toro, Citiport 12 ve Novociti Volt modellerini sergilediklerini ve markanın en yeni modeli elektrikli Novo Volt’un Türkiye’deki ilk tanıtımını yaptıklarını belirterek “Sektörümüzü buluşturan bu fuarda AR-GE ve inovasyonu önceleyen ‘akıllı fabrika’ özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçları sunduk. Bu araçlarımız Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Son üç yıla baktığımızda; yurt içinde olduğu kadar ihracatta büyüyüp rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşamamız bunun en büyük göstergesi” dedi.

TAM ELEKTRİKLİ NOVOVOLT 2025 YILINDA YOLLARDA

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de ilk kez tanıttığı tam elektrikli otobüs NovoVolt servis ve turizm sektörü için tasarlandı. 29 yolcuya kadar oturma kapasiteli olan NovoVolt 320 kW’lık güçlü bir motor ve 165 kWsa’lik batarya ile donatıldı. NovoVolt 2025 yılından itibaren satışa sunulacak ve markanın orta boy elektrikli otobüs ürün gamını genişletecek.

GRAND TORO İDEAL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Anadolu Isuzu’nun Busworld Türkiye 2024’teki standında sunulan Grand Toro da üstün donanım ve teknolojik özellikleriyle fuarın ilgi çekici modelleri arasında yerini aldı. 37 koltuğa varan kapasiteli bu model kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı seyahatleri için 8,5 metrelik orta boy ideal bir otobüs olarak dikkat çekiyor.

NOVOCITI VOLT ÖNE ÇIKACAK

Fuarda sergilenen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT da üstün özellikleriyle öne çıkan bir başka Anadolu Isuzu modeli oldu. Kendini kanıtlamış bir model olan NovoCITI LIFE’ı temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT, geleceğin şehir içi toplu taşıma taleplerini karşılamak için özel olarak dizayn edildi. NovoCiti VOLT, sıfır emisyonu ve Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) ile daha önce birçok Avrupa şehrinde sergilendi ve yerel yönetimlerin de ilgi odağı oldu.

ISUZU CITIPORT 12

Anadolu Isuzu fuarda, büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak “ideal çözüm” çerçevesinde tasarlanan 12 metre segmentindeki toplu ulaşım aracı Citiport 12’yi de beğenilere sundu. Minimum yakıt, geniş ve ferah iç hacmi ile yolcularına konfor, ergonomik sürücü alanıyla da şoför dostu tasarımı buluşturan Citiport 12, 107 yolcuya kadar taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Engelsiz ulaşım konsepti ile tüm engelli yolcular için kolay ve rahat ulaşım imkanı sağayan model, Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüsü' ödülüne sahip. Citiport 12, güçlü servis ağıyla, hızlı yedek parça erişimi ve 2 yıl sınırsız kilometre garantisiyle de öne çıkıyor.