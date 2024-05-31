Karsan, Busworld 2024'e hidrojen, elektrik ve otonom teknolojilere sahip araçlarıyla katıldı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:15

Güncelleme: 31.05.2024 - 12:15

Karsan, otobüs fuarı Busworld 2024'te geniş ürün yelpazesi ve çözümleriyle yer aldı.

Şirketken yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda Karsan, geleceğin teknolojisiyle donatılmış, çevre dostu modelleri Otonom e-ATAK, hidrojen teknolojisinin toplu ulaşımdaki en verimli halini temsil eden e-ATA Hydrogen ve sağdan direksiyonlu yeni e-JEST modeliyle yer aldı.

Karsan, Busworld'de sergilediği hidrojen, elektrik ve otonom teknolojilere sahip araçlarıyla sektördeki yenilikleri bir araya getirerek ilgi topladı.

Şirket, 1100'den fazla aracıyla çevreci ve sürdürülebilir ulaşım imkanı sunarken, Türkiye'de de toplu ulaşımada elektrikli dönüşüm için harekete geçerek, 66 adetlik elektrikli araç teslimatıyla bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.

Aselsan'a 60 adet e-JEST teslimatı gerçekleştiren Karsan, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de 2 adet Otonom e-ATAK aracını çalıştırıyor.

Karsan, Antalya ve Bursa'nın ilk elektrikli toplu ulaşım araçları olan 8 metrelik e-ATAK ve 12 metrelik e-ATA modelleriyle bölge ulaşımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

'MOBİLİTENİN GELECEĞİNDE BIR ADIM ÖNDE'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, fuarın Karsan için oldukça verimli geçtiğini, şirketin, 60 yıllık otomotiv deneyimi ve 2 bin 600 kişilik çalışma ekibiyle 'start-up' ruhuyla hareket ettiğini ifade etti.

Şirket olarak şehir içi taşımacılığın geleceğinde öncü ve lider olma yolunda büyük adımlar attıklarını vurgulayan Arpacıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonumuz ve Karsan Electric e-Volution yolculuğumuz kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Elektrikli ilk modelimizi pazara sunduktan sadece 3 yıl sonra, 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlarda elektrikli araç sunabilen ilk marka olduk. Bugün itibarıyla 23 ülkede 1100'den fazla elektrikli Karsan dünya halklarına çevre dostu ve yüksek konforlu hizmet veriyor. Elektrikli araçlarımızla şimdiden 160 milyon kilometreyi aşan bir deneyime ulaştık. Bu da hem mevcut araçlarımızı hem de yeni araçlarımızı geliştirmek için bize rehber oluyor.''

Arpacıoğlu, Karsan'ın Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini aktardı.

Kuzey Amerika pazarında kısa sürede önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

''Şu anda Kanada ve ABD'de hizmet vermek üzere 153 adet e-JEST aracımızın Kuzey Amerika'ya teslimatını gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda ilk sağdan direksiyonlu e-JEST'i de Japonya pazarına sunarak, Japonya'nın ilk elektrikli Avrupalı otobüs markası olduk. Japonya bizim için sağdan direksiyonlu model ihraç ettiğimiz ilk pazarımız oldu. Son aracımız olan 12 metrelik e-ATA Hydrogen ile Avrupa'da bir ilki daha gerçekleştirdik. 500 kilometreyi aşan menzili ve 95 yolcu kapasitesiyle sınıfının en iyi özelliklerine sahip olan aracımız, sadece 7 dakikalık dolum hızıyla da dikkat çekici bir performans sunuyor.''