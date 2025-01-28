Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...
Hyundai Ioniq 6, P3 Şarj Endeksi'nin premium kategorisinde zirveye yerleşti. Model, ultra hızlı şarj yeteneğiyle 10 dakikada 234 kilometre menzile ulaşıyor. İşte Hyundai Ioniq 6 özellikleri ve fiyatları...
Hyundai, Ioniq 6 modeliyle P3 Şarj Endeksi (P3CI) 2024'te premium kategorisinde birincilik elde etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, P3CI Endeksi'nde, elektrikli otomobillerindeki şarj alt yapısı ve verimlilik konularında başarı gösterdi.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Markanın Ioniq 6 modeli, P3CI 2024'ün genel sıralamasında ikincilik elde ederken, premium kategorisinde ise zirvenin sahibi oldu.
HYUNDAI IONIQ 6 ŞARJ HIZI
Ioniq 6, '800 volt' teknolojisi sayesinde yüzde 100 elektrikli otomobiller arasında öne çıkıyor. Aerodinamik tasarımıyla oldukça düşük tüketim sergileyen model, ultra hızlı şarj yeteneğiyle 20 dakikada 346 kilometre menzile ulaşıyor.
HYUNDAI IONIQ 6 ORTALAMA TÜKETİM
ADAC Ecotest'te 15,5 kilovat saat (kWh) tüketim değeriyle enerji verimliliği sergileyen model, 0,21'lik sürtünme katsayısıyla bu sonuca ulaştı.
ŞARJ ENDEKSİ HESAPLAMA
P3 Şarj Endeksi, elektrikli araçların genellikle maksimum hızda şarj olduğu yüzde 10 ile 80 arasındaki şarj durumunda (SoC) şarj davranışını mercek altına alıyor. Endeks, ADAC Ecotest'te ölçülen gerçek tüketimi hesaba katarak, hızlı bir şarj istasyonunda 10 ve 20 dakikalık aralıklarla kaç kilometrede gerçek menzilin şarj edilebileceğini değerlendiriyor.
HYUNDAI IONIQ 6 MENZİL
Bu testler esnasında, 20 dakikalık şarjla 346 kilometrelik menzil elde eden Ioniq 6, 10 dakikalık testte ise 234 kilometreye ulaştı. Hyundai Motor Grubunun '800V' mimarili 'E-GMP' platformu sayesinde 235 kilovatın üzerinde bir şarj değerine ulaşan otomobil, ortalama olarak 193 kilovat kapasitede şarj edildi.
HYUNDAI IONIQ 6 FİYAT LİSTESİ
2024 model Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW kampanyalı satış fiyatı 1.787.000 TL
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