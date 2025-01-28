Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

Hyundai Ioniq 6, P3 Şarj Endeksi'nin premium kategorisinde zirveye yerleşti. Model, ultra hızlı şarj yeteneğiyle 10 dakikada 234 kilometre menzile ulaşıyor. İşte Hyundai Ioniq 6 özellikleri ve fiyatları...

AA/Cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 12:10
Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

Hyundai, Ioniq 6 modeliyle P3 Şarj Endeksi (P3CI) 2024'te premium kategorisinde birincilik elde etti.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, P3CI Endeksi'nde, elektrikli otomobillerindeki şarj alt yapısı ve verimlilik konularında başarı gösterdi.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Markanın Ioniq 6 modeli, P3CI 2024'ün genel sıralamasında ikincilik elde ederken, premium kategorisinde ise zirvenin sahibi oldu.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

HYUNDAI IONIQ 6 ŞARJ HIZI

Ioniq 6, '800 volt' teknolojisi sayesinde yüzde 100 elektrikli otomobiller arasında öne çıkıyor. Aerodinamik tasarımıyla oldukça düşük tüketim sergileyen model, ultra hızlı şarj yeteneğiyle 20 dakikada 346 kilometre menzile ulaşıyor.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

HYUNDAI IONIQ 6 ORTALAMA TÜKETİM

ADAC Ecotest'te 15,5 kilovat saat (kWh) tüketim değeriyle enerji verimliliği sergileyen model, 0,21'lik sürtünme katsayısıyla bu sonuca ulaştı.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

ŞARJ ENDEKSİ HESAPLAMA

P3 Şarj Endeksi, elektrikli araçların genellikle maksimum hızda şarj olduğu yüzde 10 ile 80 arasındaki şarj durumunda (SoC) şarj davranışını mercek altına alıyor. Endeks, ADAC Ecotest'te ölçülen gerçek tüketimi hesaba katarak, hızlı bir şarj istasyonunda 10 ve 20 dakikalık aralıklarla kaç kilometrede gerçek menzilin şarj edilebileceğini değerlendiriyor.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

HYUNDAI IONIQ 6 MENZİL

Bu testler esnasında, 20 dakikalık şarjla 346 kilometrelik menzil elde eden Ioniq 6, 10 dakikalık testte ise 234 kilometreye ulaştı. Hyundai Motor Grubunun '800V' mimarili 'E-GMP' platformu sayesinde 235 kilovatın üzerinde bir şarj değerine ulaşan otomobil, ortalama olarak 193 kilovat kapasitede şarj edildi.

Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

HYUNDAI IONIQ 6 FİYAT LİSTESİ

2024 model Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW kampanyalı satış fiyatı 1.787.000 TL

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