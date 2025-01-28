Hyundai'nin o modelinden şarj rekoru! 10 dakikada 234 kilometre...

HYUNDAI IONIQ 6 MENZİL

Bu testler esnasında, 20 dakikalık şarjla 346 kilometrelik menzil elde eden Ioniq 6, 10 dakikalık testte ise 234 kilometreye ulaştı. Hyundai Motor Grubunun '800V' mimarili 'E-GMP' platformu sayesinde 235 kilovatın üzerinde bir şarj değerine ulaşan otomobil, ortalama olarak 193 kilovat kapasitede şarj edildi.