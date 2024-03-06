Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA'DA YÜZDE 25'LİK İNDİRİM!

Kia EV 6 Uzun Menzilli 39 bin 500 dolardan 29 bin 300 dolara düştü. Fark 10 bin 200 dolar (323 bin 646 TL) oldu. Böylece modelin fiyatı yüzde 25.8 düşmüş oldu.

Kia EV9 48 bin 900 dolardan 55 bin 100 dolara düştü. Fark 6 bin 200 dolar (196 bin 726 TL) oldu.

Kia Niro EV Air 28 bin 580 dolardan 36 bin 440 dolara düştü. Fark 7 bin 860 dolar (249 bin 397 TL) oldu.