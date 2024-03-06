Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

Kia, talebi artırmak için EV6 ve EV9 fiyatlarını 317 bin TL'ye kadar düşürdü. İndirim oranı yüzde 25'i de geçti. İşte 1 milyon 790 bin TL'den başlayan elektrikli Kia fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2024 Çarşamba, 14:29
Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

Kia'nın "EV Festa" adını verdiği etkinlikte, otomobil üreticisi Kore'de EV6, EV9 ve Niro EV dahil olmak üzere tamamen elektrikli modellerinin fiyatlarını 10 bin dolara kadar (317 bin 300 TL) kadar düşürüyor.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA'DA İNDİRİM YAPILAN MODELLER

Program, elektrikli otomobiller için yeni hükümet sübvansiyonları ile de uyumlu. Kia, EV6, EV9 ve Niro EV dahil olmak üzere en popüler elektrikli araçlarından bazılarında büyük üretim indirimleri sunuyor.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

HÜKÜMETLE BİRLİKTE İNDİRİM

Bir Kia yetkilisi, "Elektrikli araçların dağıtımını genişletmek için hükümet politikasıyla bağlantılı olarak özel avantajlar hazırladık" dedi.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

Kia, EV6 için 2 bin 250 dolar (71 bin 392 TL) EV9 için 2 bin 620 dolar (83 bin 130 TL) ve Niro EV için ise 24 bin TL indirim sunuyor.

Geçen hafta yerel sübvansiyonların başlatıldığı Jeju Özel Özyönetim Eyaleti'nde yaşayanlar için satın alma fiyat farklarıysa dikkat çekti.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA'DA YÜZDE 25'LİK İNDİRİM!

Kia EV 6 Uzun Menzilli 39 bin 500 dolardan 29 bin 300 dolara düştü. Fark 10 bin 200 dolar (323 bin 646 TL) oldu. Böylece modelin fiyatı yüzde 25.8 düşmüş oldu.

Kia EV9 48 bin 900 dolardan 55 bin 100 dolara düştü. Fark 6 bin 200 dolar (196 bin 726 TL) oldu.

Kia Niro EV Air 28 bin 580 dolardan 36 bin 440 dolara düştü. Fark 7 bin 860 dolar (249 bin 397 TL) oldu.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

DEVLET SÜBVANSİYONLARI

Kore'de Kia EV fiyatları ve indirimlerinde EV6 için 4 bin 730 dolar, EV9 için 2 bin 260 dolar ve Niro EV için 4 bin 360 dolar devlet sübvansiyonu sağlandı.

Jeju yerel yönetim sübvansiyonları EV6 için ekstra 2 bin 900 dolar, EV9 için 1.400 dolar ve Niro EV için 2 bin 675 dolar olarak uygulandı.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA'DAN TAKSİT SEÇENEKLERİ

Kia ayrıca, elektrikli araç sahibi olma eşiğini düşürmek için Hyundai M serisi kart ile ödeme yapıldığında 36 ay boyunca %60'a varan ve 48 ay boyunca maksimum %45'e varan bir erteleme oranı belirledi.

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA NIRO EV TÜRKİYE FİYATLARI

Kia Niro EV 150 kW Elegance: 1 milyon 790 bin TL

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA EV6 TÜRKİYE FİYATLARI

Kia EV6 125 kW Elegance Standard Range: 1 milyon 920 bin TL

Kia EV6 239 kW GT-Line Long Range: 3 milyon 600 bin TL

Kia EV6 430 kW GT Long Range: 3 milyon 970 bin TL

Kia'dan inanılmaz indirim: Fiyatlar yüzde 25 düştü! İşte indirim uygulanan elektrikli Kia modelleri...

KIA EV9 TÜRKİYE FİYATLARI

Kia EV9 149 kW Prestige: 4 milyon 20 bin TL

Kia EV9 283 kW GT-Line: 4 milyon 950 bin TL 

otomobil kia kia ev6 kia ev9 sıfır araç kampanya elektrikli araba

En Çok Okunan Haberler