Günler sonra geliyor! İşte yeni Peugeot 5008'in fiyatı ve teknik özellikleri...
Türkiye'de yollara çıkacak yeni Peugeot 5008 ve E-5008, 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. İşte Peugeot'nun 7 koltuklu SUV modelinin satışa sunulacağı tarih, teknik özellikleri ve beklenen fiyatları...
7 KOLTUKLU PEUGEOT 5008
Peugeot'nun 7 koltuklu SUV modelleri 5008 ve E-5008'i yılın son çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
YENİ PEUGEOT 5008 MOTOR GÜCÜ
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni 5008 ve E-5008 modelleri, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP'lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak.
Tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.
Yeni Peugeot E-5008, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve Yeni Peugeot 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler geniş iç mekan sunuyor.
PEUGEOT 5008 HİBRİT VE ELEKTRİK
Yeni 5008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan E-5008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu ise 502 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.
PEUGEOT 5008 RENK SEÇENEKLERİ
Yeni Peugeot 5008, 6 renk seçeneğiyle satışa çıkarılırken, 5008 GT modeli, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunulacak.
YENİ DİREKSİYON
Yeni kompakt direksiyon simidi, 5008 ve E-5008'de donanıma bağlı olarak ısıtma özelliğiyle öne çıkıyor.
ÜÇÜNCÜ SIRA KOLTUK
Kolay giriş sistemi ikinci sıra koltukların aynı anda tamamen eğilmesine ve öne doğru kaymasına olanak tanıyor. Böylece üçüncü sıraya erişim önemli ölçüde kolaylaşıyor.
PEUGEOT 5008 BAGAJ HACMİ
5 koltuklu kullanımda 740 litre, 7 koltuklu kullanımda 250 litre ve 2 koltuklu kullanımda 1.815 litreye kadar geniş bagaj hacmi sunan yeni E-5008'in, ikinci sıradaki koltuk minderleri 60/40 oranında kaydırılabilirken, sırtlıkları 40/20/40 oranında öne ve arkaya yatırılabiliyor. Üçüncü sırada ise 50/50 oranında öne ve arkaya yatırılabilen sırtlıklar gelişmiş bir modülerlik sağlıyor. Ayrıca tüm arka koltuklar katlandığında geniş ve tamamen düz bir alan sağlayarak 2 metrelik bir yükleme uzunluğu sunuyor.
OTONOM SÜRÜŞ
Peugeot, yeni 5008 ve E-5008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörleriyle kamera ve radar gibi konularda sürücüye yardımcı oluyor.
ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-5008
Yeni E-5008, Türkiye'de ilk etapta 502 kilometre menzil sunan, 2 tekerlekten çekiş sistemi ve 210 HP/157 kW güce sahip yüzde 100 elektrikli güç-aktarma sistemi ile satışa sunulacak. 2 tekerlekten çekişli versiyon, 157 kW maksimum güç ve 345 Nm maksimum tork üretiyor. 73 kWsa kapasitesine sahip batarya ise 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.
HİBRİT PEUGEOT 5008
Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor. 5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor.
YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU
Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde, düşük devirlerde ekstra tork ve yakıt tüketiminde benzinli motorlara göre yüzde 15'e kadar azalma (WLTP karma döngü 5,8 l/100 km) sağlanıyor. Yeni 5008 1.2 Hybrid 136 HP eDCS6, şehir içi sürüşlerinin yarısına kadar tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu sürüş modunda çalışabiliyor.
PEUGEOT FİYAT LİSTESİ
Güncel Peugeot fiyat listesine göre halihazırda satılan Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 2 milyon 610 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
PEUGEOT 5008 FİYATLARI
Yeni Peugeot 5008 modelinin önceki nesle oranla fiyatları yüzde 10 civarında yukarı çekmesi bekleniyor. (Satışa sunulacağı tarihteki kur farkları hariç.)
ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-5008 FİYATLARI
Yeni elektrikli Peugeot e-5008'in 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan vergisiz fiyatı dolayısı ile yüzde 40 ÖTV'ye tabi olması bekleniyor. Bu da yeni modelin vergilerle birlikte 2 milyon 436 bin liranın üzerinde bir fiyata satışa sulacağı anlamına geliyor.
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