Tüm BYD modelleri bu listede! Teknik özellikleri ve fiyatları ile tam 23 model: 318 bin TL'ye sıfır araba...
BYD'nin tüm modelleri ve fiyatlarını listedik. Hangi BYD modeli kaç paraya satılıyor? Türkiye'ye gelecek modellerin özellikleri ve fiyatları ne olacak? İşte Türkiye'de üretime başlayacak BYD'ye dair herşey...
BYD'DEN MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Çin'in ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD'nin Manisa'da fabrika kuracağının açıklanmasının ardından BYD'nin ürettiği modeller ve fiyatları merak edilmeye başlandı. Yatırımın 1 milyar dolar değerinde olduğu açıklandı.
VERGİDEN MUAF
Yatırım kararı ile birlikte ek vergilerden muaf olacak BYD Çin'de ürettiği bir modelini Türkiye'de satışa çıkarması durumunda yüzde 10 Gümrük Vergisi ödeyecek. İlave yüzde 40 Gümrük Vergisi alınmayacak.
TÜRKİYE'DE İKİ MODELİ SATIŞTA
2026 yılı sonlarında Türkiye'de üretime başlayacak olan BYD'nin bu tarihe kadar daha fazla sayıda modelini Türkiye'de satışa çıkarması bekleniyor. Markanın şu anda Türkiye'de satışa sunduğu iki modeli bulunuyor. Bunlar yüzde 100 elektrikli Atto 3 ve Seal U DM-i. Atto 3 Türkiye'de kampanyalı olarak 1 milyon 640 bin liradan başlarken Seal U DM-i fiyatları ise şu anda güncelleniyor fakat son listede başlangıç fiyatı kampanyalı olarak 2 milyon 190 bin liraydı.
İşte Çin'de üretilen tüm BYD modellerinin özellikleri ve fiyatları...
BYD SEAGULL (MARTI)
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 305-405 km
- Motor Gücü: 75 bg
- Çin fiyatı: 69 bin 800-85 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 318 bin 288 - 391 bin 248 TL
BYD DOLPHIN
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 302-520 km
- Motor Gücü: 95-204 bg
- Çin fiyatı: 99 bin 800-129 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 455 bin 88 - 591 bin 888 TL
BYD e2
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 405 km
- Motor Gücü: 95 bg
- Çin fiyatı: 89 bin 800-147 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 409 bin 488 - 673 bin 968 TL
BYD e3
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 401 km
- Motor Gücü: 136 bg
- Çin fiyatı: 154 bin 800-155 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 705 bin 888 - 710 bin 448 TL
BYD QIN PLUS
- Motor tipi: Hibrit
- Menzil: 55-510 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 136-197 bg
- Çin fiyatı: 79 bin 800-179 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 363 bin 888 - 819 bin 888 TL
BYD QIN NEW ENERGY
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 405-450 km
- Motor Gücü: 136 bg
- Çin fiyatı: 155 bin 800-169 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 710 bin 448 - 774 bin 288 TL
BYD DESTROYER 05
- Motor tipi: 1.5 litre Hibrit
- Menzil: 55-120 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 177-194 bg
- Çin fiyatı: 79 bin 800-128 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 363 bin 888 - 587 bin 328 TL
BYD SEAL
- Motor tipi: Hibrit veya elektrikli
- Menzil: 121-700 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 197-530 bg
- Çin fiyatı: 149 bin 800-249 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 683 bin 88 - 1 milyon 139 bin 88 TL
BYD SEAL 06 DM-i
- Motor tipi: 1.5 litre Hibrit
- Menzil: 80-120 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 161-215 bg
- Çin fiyatı: 99 bin 800-139 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 455 bin 88 - 637 bin 488 TL
BYD SEAL QIN L
- Motor tipi: 1.5 litre Hibrit
- Menzil: 80-120 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 161-215 bg
- Çin fiyatı: 99 bin 800-139 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 455 bin 88 - 637 bin 488 TL
BYD e9
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 506 km
- Motor Gücü: 163 bg
- Çin fiyatı: 99 bin 800-139 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 455 bin 88 TL - 637 bin 488 TL
BYD HAN
- Motor tipi: Hibrit veya Elektrikli
- Menzil: 121-715 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 197-517 bg
- Çin fiyatı: 169 bin 800-299 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 774 bin 288 TL - 1 milyon 367 bin 88 TL
BYD YUAN PRO
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 320-401 km
- Motor Gücü: 95 bg
- Çin fiyatı: 95 bin 800-113 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 436 bin 848 - 518 bin 928 TL
BYD YUAN UP
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 301-401 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 95-177 bg
- Çin fiyatı: 96 bin 800-119 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 441 bin 408 - 546 bin 288 TL
BYD SONG PLUS EV
- Motor tipi: Hibrit ve Elektrikli
- Menzil: 71-605 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 197-218 bg
- Çin fiyatı: 129 bin 800-209 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 591 bin 888 - 956 bin 688 TL
BYD SONG PRO NEW EV
- Motor tipi: 1.5 litre Hibrit
- Menzil: 71-110 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 204 bg
- Çin fiyatı: 109 bin 800-159 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 500 bin 688 - 728 bin 688 TL
BYD YUAN PLUS
- Bu model Türkiye'de Atto 3 adıyla satılıyor.
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 430-510 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 204 bg
- Çin fiyatı: 119 bin 800-163 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 546 bin 288 - 746 bin 928 TL
BYD HIACE 07 EV
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 550-610 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 231-510 bg
- Çin fiyatı: 189 bin 800-239 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 865 bin 488 - 1 milyon 93 bin 488 TL
BYD FRIGATE 07
- Motor tipi: 1.5 litre turbo Hibrit
- Menzil: 100-205 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 137-396 bg
- Çin fiyatı: 179 bin 800-319 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 819 bin 888 - 1 milyon 458 bin 288 TL
BYD SONG L
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 550-662 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 204-517 bg
- Çin fiyatı: 189 bin 800-249 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 865 bin 488 - 1 milyon 139 bin 88 TL
BYD TANG
- Motor tipi: Hibirt ve elektrikli
- Menzil: 112-730 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 218-517 bg
- Çin fiyatı: 179 bin 800-269 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 819 bin 888 - 1 milyon 230 bin 288 TL
BYD D1
- Motor tipi: Elektrikli
- Menzil: 418 km
- Motor Gücü: 136 bg
- Çin fiyatı: 160 bin 800-169 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 733 bin 248 - 774 bin 288 TL
BYD SONG MAX
- Motor tipi: 1.5 litre hibrit
- Menzil: 51-105 km (elektrikli menzil)
- Motor Gücü: 109-194 bg
- Çin fiyatı: 147 bin 800-174 bin 800 Yuan
- Çin fiyatı (TL cinsinden): 673 bin 968 - 797 bin 88 TL
BYD TÜRKİYE FİYATLARI
BYD modellerinin Türkiye fiyatları belirlenirken Çin'den ithalat edilen yüzde 100 elektriklilerden minumum yüzde 45.2 ile yüzde 111.2 arasında hibritlerden ise yeni yasa teklifi kabul edilirse yüzde 71.6 ile 322.4 arasında alınacak. Kanun kabul edilmezse yüzde 137.6 ile 322.4 arasında uygulanacak.
Şu anda içten yanmalı binek otomobillerde Türkiye'de en az alınan vergi oranı yüzde 116. Elektriklilerde ise bu oran yüzde 32.
(Yuan kuru 4.56 TL'den hesaplanmıştır.)
BYD'nin ayrıca Fang Cheng Bao ve Yangwang olmak üzere iki otomobil üreticisi alt markası da bulunmaktadır.
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