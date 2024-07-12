Tüm BYD modelleri bu listede! Teknik özellikleri ve fiyatları ile tam 23 model: 318 bin TL'ye sıfır araba...

TÜRKİYE'DE İKİ MODELİ SATIŞTA

2026 yılı sonlarında Türkiye'de üretime başlayacak olan BYD'nin bu tarihe kadar daha fazla sayıda modelini Türkiye'de satışa çıkarması bekleniyor. Markanın şu anda Türkiye'de satışa sunduğu iki modeli bulunuyor. Bunlar yüzde 100 elektrikli Atto 3 ve Seal U DM-i. Atto 3 Türkiye'de kampanyalı olarak 1 milyon 640 bin liradan başlarken Seal U DM-i fiyatları ise şu anda güncelleniyor fakat son listede başlangıç fiyatı kampanyalı olarak 2 milyon 190 bin liraydı.

İşte Çin'de üretilen tüm BYD modellerinin özellikleri ve fiyatları...