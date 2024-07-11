Stellantis'ten yeni nesil batarya hücresi teknolojisi adımı: CEA ile işbirliği...

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:50

Stellantis'ten yapılan açıklamaya, mobilite şirketlerinden olan firma, bir yandan Dare Forward 2030 hedefleri kapsamında çalışmalarını hızlandırırken diğer taraftan da yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor.

Stellantis, dünyanın yenilikçi araştırma kurumlarından CEA ile elektrikli araçlar için yeni nesil batarya hücrelerinin kendi bünyesinde tasarımını hedefleyen 5 yıllık işbirliğini duyurdu.

Ortak araştırma programı, rekabetçi maliyetlerle daha yüksek performans, daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük karbon ayak izi hedefiyle gelişmiş teknolojiye sahip batarya hücrelerinin tasarımını kapsıyor.

Enerji Bölümü sayesinde karbondan arındırma için geliştirilmiş yenilikler sağlayan CEA, Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (RTO) olarak ortaklarına pazarda farklılaşma ve rekabet avantajı sunuyor. Şirket, yenilikçi çözümler ve teknolojik atılım yoluyla endüstriyi destekliyor.

'FARKLI TEKNOLOJİLERİ KEŞFEDİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, batarya teknolojisinin değişimin eşiğinde olduğunu ve bu dönüşümün ön saflarında yer almak istediklerini belirtti ve ardından şöyle konuştu:

''Şirket içinde birden fazla yol deneyerek ve farklı teknolojileri keşfederek 24 saat çalışıyoruz. Aynı zamanda teknoloji girişimleri, laboratuvarlar, üniversiteler ve CEA gibi dünyanın en prestijli araştırma kurumlarıyla da yakın işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğinin yenilikçi batarya hücresi teknolojisini hızlandıracağına ve müşterilerimize temiz, güvenli, uygun fiyatlı mobilite sunma misyonumuzu destekleyeceğine inanıyoruz.''

CEA Enerji Bölümü Başkanı Philippe Stohr da CEA'nın, CEA/Stellantis küresel ortaklığı kapsamında, batarya hücreleri konusunda iddialı olduklarını aktararak, ''Bu heyecan verici proje kapsamında CEA, li-ion bataryalar alanındaki 25 yılı aşkın uzmanlığıyla, elektrikli mobilitealanındaki rekabetçi ortamda otomotiv sektörünün önde gelen aktörlerinden biri olan Stellantis'i destekliyor. Zorluğumuz, tasarımla üretimi hızlandırmak ve uzmanlığımızı, becerilerimizi, vizyonumuzu paylaşarak sınıfının en iyi hücre teknolojilerini geliştirmek'' değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK GİRİŞİMİN AMACI

Stellantis ve ortak girişim Gigafactory, ortak batarya hücresi programıyla sınıfının en iyi teknolojisine sahip daha uygun fiyatlı, yeni nesil elektrikli araç bataryaları sağlamayı hedefliyor. Ortak araştırma, yenilikçi kimyalar ve karbon ayak izi araştırması, batarya modellemesi, yakıt hücresi geliştirme, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve bağlantı hizmetler gibi alanlara odaklanıyor.