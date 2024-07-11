BMW'den ölümcül hata! Potansiyel hava yastığı sorunu nedeniyle 100 binlerce araç geri çağrıldı...

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:04

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi BMW'nin potansiyel olarak ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek hatalı hava yastığı şişiricileri nedeniyle ABD'deki 394 bin aracı geri çağırdığını söyledi.

NHTSA, bir hava yastığı şişiricisinin patlayabileceğini ve potansiyel olarak ölümcül keskin metal parçalarının uçarak sürücüye veya araçtaki diğer kişilere çarpabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HATA DÜZELTİLEMEDİ!

BMW, sorunun daha önce geri çağrılan hava yastığı şişiricilerini kapsadığını, ancak araçlara kusurlu bir hava yastığı ile değiştirilmiş bir direksiyon simidi takılmış olabileceğini söyledi.

Araç sahipleri araçlarını kontrol için bayilere götürecek ve geri çağrılan hava yastığına sahip bir direksiyon simidi bulunursa değiştirilecektir. BMW, yeni geri çağırma ile bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanmadan haberdar olmadığını söyledi.

Japon otomotiv parça şirketi Takata Corp tarafından üretilen hatalı hava yastığı şişiricileri, otomobil tarihindeki en büyük ve en karmaşık geri çağırma sürecinin merkezinde yer alıyor.

100 MİLYONDAN FAZLA ARACI ETKİLEDİ

2009'dan bu yana en az 26'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere 30'dan fazla ölüm ve yüzlerce yaralanma, çeşitli otomobil üreticilerinin araçlarına takılan Takata hava yastıklarına bağlandı.

NHTSA, 2020 yılında Arizona'da meydana gelen bir BMW kazasında Takata hava yastığı şişiricisinin yırtılmasıyla bağlantılı bir ABD ölümü tespit ettiğini açıkladı.

Son on yılda, Takata hava yastığı şişiricileri ile donatılmış 100 milyondan fazla araç dünya çapında geri çağrıldı.