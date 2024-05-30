Yeni Nissan Juke Türkiye pazarında: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...
Nissan Juke yenilenen özellikleriyle Türkiye pazarına sunuldu. Nissan'ın sevilen modelinin fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı...
Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Sunderland fabrikasında üretilen Nissan Juke, ilk jenerasyonundaki popülaritesinin ardından müşteri talebine yanıt olarak sarı dış renk seçeneğiyle yeniden satışa çıkarıldı.
YENİDEN TASARLANAN ORTA KONSOL
Nissan'ın tasarımcıları ve mühendisleri, yeni sarı rengin yanı sıra, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneliyle araç içi yaşam kalitesini yükseltmek için Juke'un iç mekânında önemli değişiklikler yaptı. İç mekânda kullanılan yeni malzemelerde konfor ve ergonomik iyileştirmeler yapılırken, otomobilin bağlanabilirliği de daha büyük bir dokunmatik ekran ve gelişmiş teknoloji özellikleriyle güncellendi.
RENK SEÇENEKLERİ
Aracın, genişleyen renk kartelasında 11 farklı tek renk ve 13 farklı çift renk seçeneği sunuluyor.
N-SPORT DONANIM
Otomobilin, N-Sport donanım paketinde, yeni sarı gövde renginin etkisi, siyah tavan, siyah yan aynalar, N-Sport jantlar ve dış detaylar, ön ızgara ve A-B sütunları kontrastıyla daha da artıyor.
MULTİMEDYA EKRANI
Aracın, direksiyonuna geçildiğinde fark edilen ilk değişiklik, merkezi bilgi-eğlence ekranının boyutunun artması oldu. Köşeden köşeye 12,3 inç dokunmatik multimedya ekranı, ekranın en ucundaki dokunmatik kontrolleri rahat erişilebilir hale getirmek ve aynı zamanda Juke müşterilerinin sevdiği kokpit hissini geliştirmek için sürücüye doğru 8 derece eğimli hale getirildi.
12,3 inç full TFT dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklü ekranı (1920x720 piksel) ile sürücünün kendi tercihlerine göre ekranda yer alan bilgi kombinasyonunu gösterecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor.
KADRAN GÖRÜNÜMÜ
Kadran görünümü iki farklı temel düzen arasında değiştirilebiliyor, klasik düzende iki kadran ve ek bilgiler içeren merkezi bir alan yer alırken, alternatif olarak, geliştirilmiş düzende, eğimli ve üç boyutlu bir perspektif veren çift kadran üzerinde görüntülenen yol hızı ve motor devrini sunuyor.
Yeni Nissan Juke ile tüm donanım seviyelerinde standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliği bulunuyor.
DONANIM PAKETLERİ
Platinum, N-Design ve Platinum Premium donanım paketlerinde de geliştirilmiş konfora sahip 'Kira Melanj' kumaş özelllikli koltuklar bulunuyor.
Platinum Premium modellerindeki yeni koltuk malzemesi, parlak vurgulara sahip siyah yarı deri koltuğun tabanında ve arkasında kapitone efektli eklerle yer alıyor.
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Yeni Nissan Juke Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR2) zorunlu kıldığı standart tüm teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemi de otomobil ile birlikte gelişmiş sürüş destek sistemleri arasına katılıyor. Araç, 'Genel Güvenlik Yönetmeliğine Uyumlu' olarak satışa sunuldu.
Geliştirilmiş teknolojileri merkezine alan Nissan'ın 'Akıllı Şerit Takip Asistanı' özelliği yeni Juke'un tüm sınıflarında standart olarak yer alıyor.
ÇİFT KAVRAMALI ŞANZIMAN
Juke'un kaputunun altında 1.0 litrelik üç silindirli DIG-T turbo şarjlı benzinli motor bulunuyor. Kompakt ve hafif olan motor, Juke'a sahiplerinin beklediği sürüş keyfi özelliğini kazandırıyor.
Nissan Juke, 115PS güç ve 200Nm maksimum tork üretiyor. Yalnızca benzinli ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'ye gelen model, sportif 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman ve sürüş modu seçenekleri (Eco, Standart, Sport) bulunuyor.
NISSAN JUKE FİYATLARI
Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için Nissan Yetkili Satıcıları'ndaki yerini aldı. Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin lira 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.
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