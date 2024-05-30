Yeni Nissan Juke Türkiye pazarında: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Sunderland fabrikasında üretilen Nissan Juke, ilk jenerasyonundaki popülaritesinin ardından müşteri talebine yanıt olarak sarı dış renk seçeneğiyle yeniden satışa çıkarıldı.

YENİDEN TASARLANAN ORTA KONSOL

Nissan'ın tasarımcıları ve mühendisleri, yeni sarı rengin yanı sıra, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneliyle araç içi yaşam kalitesini yükseltmek için Juke'un iç mekânında önemli değişiklikler yaptı. İç mekânda kullanılan yeni malzemelerde konfor ve ergonomik iyileştirmeler yapılırken, otomobilin bağlanabilirliği de daha büyük bir dokunmatik ekran ve gelişmiş teknoloji özellikleriyle güncellendi.