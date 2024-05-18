Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var! 1.5 milyon TL altı elektrikli arabalar...

MG4 ELECTRİC

MG'nin 4 adlı modeli Türkiye'de en çok satılan modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu modelde Comfort, Luxury ve XPOWER olmak üzere 3 versiyon bulunuyor. MG4 Electric Comfort 2023 model yılına ait sıfır olarak 1 milyon 459 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Daha büyük bataryaya sahip Luxury donanım ise 1 milyon 739 bin TL, 435 beygirlik XPOWER ise 2 milyon 439 bin TL'den başlayan fiyat ile alıcılarını bekliyor.