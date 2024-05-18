Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel tam 25 kampanya: Seç, beğen, al...

RENAULT MEGANE VE DACIA DUSTER

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda , 'Megane Sedan', 'Renault Megane E-Tech', 'Dacia Duster' ve 'Dacia Jogger' modellerinin tüm versiyonlarının satın alımında bireysel müşteriler için 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık 16 bin 667 liralik ödeme olanağı sağlanıyor.