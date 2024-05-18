Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel tam 25 kampanya: Seç, beğen, al...
Kullanıcılara özel fırsatlar sunan kampanyalar 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak. İşte Renault Grubu'nda bu tarihe kadar seçilebilecek 25 kampanya...
YİRMİBEŞ KAMPANYA
Renault ve Dacia, mayıs ayına özel olarak Renault marka modellerde toplam 16, Dacia marka modellerde ise toplam 9 kampanya gerçekleştiriyor.
KAMPANYADA SON TARİH
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara özel fırsatlar sunan tüm kampanyalar 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak. Kampanya detaylarına Renault ve Dacia yetkili satıcılarından ve kurumsal web sitelerinden ulaşmak mümkün.
RENAULT MEGANE VE DACIA DUSTER
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda , 'Megane Sedan', 'Renault Megane E-Tech', 'Dacia Duster' ve 'Dacia Jogger' modellerinin tüm versiyonlarının satın alımında bireysel müşteriler için 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık 16 bin 667 liralik ödeme olanağı sağlanıyor.
RENAULT CLIO VE DACİA SANDERO STEPWAY
Renault'nun modellerinden Clio ve Dacia modellerinden Sandero Stepway için hazırlanan kampanya ile Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile aylık 18 bin 94 liralık ödeme fırsatı sunuluyor.
RENAULT CAPTUR VE RENAULT MEGANE SEDAN
Sınırlı sayıdaki '2024 Model Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 Bg' versiyonu ÖTV muaf avantajıyla, kasko ve trafik sigortası bedeli hariç 1 milyon 469 bin liradan başlayan fiyatıyla, yine sınırlı sayıdaki '2023 Model Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 Bg' modeli ise 1 milyon 415 bin 500 liradan başlayan fiyatıyla sunuluyor.
CLIO'DA 165 BİN TL İNDİRİM
'Renault Austral' 100 bin lira nakit alım desteği veya 200 bin lira kredi ile 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile satışa sunulurken, 'Clio E-Tech Full Hybrid' 165 bin liraya varan indirim kampanyası ile satışa sunuluyor.
HAFİF TİCARİ MODELLER
Renault hafif ticari ailesinde KOBİ ve serbest meslek sahiplerine özel indirimlere ek 400 bin lira kredi, 18 ay vade ve yüzde 2,99 faiz kampanyası düzenlenirken Dacia Jogger Extreme ÖTV muaf avantajıyla 1 milyon 229 bin 500 liradan başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.
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