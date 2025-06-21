Honda'nın yenilenen modeli CL250 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te "CL" logosuyla yeni tasarımı tanıtılan model ailesi, 2025 için yeni vites teknolojisi dışında mekanik özelliklerini aynı şekilde koruyarak, görsel ve ergonomik güncellemelerle yollara çıkıyor.

Şirket mühendisleri tarafından geliştirilerek, E-Clutch teknolojisiyle satışa sunulan CL250, kullanıcıların beğenisine sunulurken, özellikle genç hedef kitlesine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Model, hem günlük kullanımda hem de hafif arazi sürüşleri içeren uzun hafta sonu turlarında öne çıkıyor.

Tasarımıyla göze çarpan model, yakıt deposunun net ve yuvarlak şekliyle paslanmaz çelik ısı kalkanına sahip yüksek konumlu susturucunun birleşimi nostaljik hisler uyandırıyor. Selenin ince orta bölümü ve 790 milimetre alçak sele bir araya gelerek, zemin erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda geniş bir bacak mesafesi sunuyor.

Daha fazla konfor için yeni "üretan köpük" malzemeden üretilen selenin yanı sıra modelin ayaklığı da iskelet raylarını kaplayacak şekilde ve yolcunun erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlandı.

CL'nin kapsamlı donanımları arasında ön ve arka LED aydınlatmalar, negatif ekranlı kompakt LCD gösterge paneli ve ani fren anında arka sinyalleri flaşör ışığı olarak etkinleştiren "Acil Durum Fren Uyarısı Teknolojisi (ESS)" gibi en güncel güvenlik sistemleri yer alıyor.

Anlaşılır bilgi ekranı, vites göstergesi, yakıt tüketimi ve ayrı sinyal oklarını içerirken, yeni model yılı için yapılan güncelleme, LCD ekranın parlak ışıkta okunabilirliği artırıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Modelin güncellenen modeli gri ve yeni eklenen sarı ile yeşil renk seçenekleriyle, 313 bin lira satış fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

Şirketin 249 cc hacimli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli motoru 2025'te yapılan revizyonlar ve sensörlerin eklenmesiyle Euro 5+ uyumlu hale geldi. 8 bin 500 d/d'de 17,8 kW güç ve 5 bin 250 d/d'de 23,1 Nm tork sağlayan motor, şehir içinde kullanımda ve vites geçişlerinde canlı ve seri bir hızlanma sağlıyor.

Güncellenen model, sürüş konforu sunan E-Clutch teknolojisi ile donatılıyor. Kavrama ve şanzıman olarak sadece 2 kilogram ağırlığa sahip ultra kompakt sistem, basit kullanımıyla vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, trafiğin yoğun olduğu dur-kalk ortamlarda yapılan şehir içi sürüşlerde ekstra konfor sunarken, sürücüler istediklerinde manuel kullanım için sol gidondaki şalteri kullanarak her an geçiş yapabiliyor.

İkonik CL tarzında çift çıkışlı susturucuya sahip egzoz yukarıda konumlanırken, 2-1 tasarımlı bir manifold, Honda Rebel modeliyle karşılaştırıldığında benzer bir titreşim hissi veriyor.

YAKIT TÜKETİMİ

Modelin 11,7 litrelik yakıt deposu bulunurken, yakıt tüketimi değeri olan 3,4 km/lt ile sürüş imkanı sağlıyor.

Ön tarafta 41 milimetre teleskopik çatallar, klasik siyah çatal körükleri ile donatılırken; aynı zamanda motoru ve contaları tozdan ve hasardan da koruyan görünüm yaratıyor.



