Hyundai 2025'in en etkili şirketleri listesine girdi

Hyundai Motor Grubu, TIME dergisi tarafından yayımlanan “2025’in En Etkili 100 Şirketi” listesine bu yıl ilk kez dahil edilerek “Automotive Dark Horse” olarak tanıtıldı. Bu önemli başarı, grubun elektrikli araçlardan üretim teknolojilerine kadar genişleyen yenilikçi yaklaşımını ve sürdürülebilir mobilite vizyonunu küresel çapta bir kez daha teyit ediyor.

TIME dergisi, Hyundai Motor Grubu’nun 2024 yılında satışlara göre dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu olmasından yola çıkarak, şirketin dikkat çekici büyüme ivmesine vurgu yaptı. Dergi, Hyundai ve Kia markalarının elektrikli ve hibrit araçlardaki öncü rolünün tüketicilerden büyük ilgi gördüğünü ve sektörün yönünü değiştirdiğini belirtti.

2025 yılı Mart ayında duyurulan 21 milyar dolarlık ABD yatırım planı ise Hyundai Motor Grubu’nun Amerikan üretimine bugüne kadar yaptığı en büyük katkı olma özelliğini taşıyor.

TIME dergisinin, “2025’in En Etkili Şirketleri” listesinde 105 şirket bulunuyor.