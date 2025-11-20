Hyundai elektrikli ailesinin amiral gemisi Ioniq 9 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Hyundai Ioniq 9, ilk kez Kasım 2024’te tanıtılmasının ardından 2025 yılının en çok merak edilen elektrikli SUV modellerinden biri oldu. Dünya çapında ödüller kazanan Ioniq 5 ve Ioniq 6’nın başarısını temel alan yeni Ioniq 9, Hyundai’nin 2030 yılına kadar 21 farklı elektrikli modeli pazara sunma hedefinin önemli bir adımını oluşturuyor.

TASARIM VE YAŞAM ALANI

Ioniq 9 premium kaliteye sahip geniş kabini ile ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Modelin lounge benzeri iç mekânı; yumuşak tonlar, eliptik formlar ve panoramik cam tavan sayesinde doğal ışıkla birleşerek “evden uzakta bir ev” hissi sunuyor. Tamamen düz zemin yapısı, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Ön ve ikinci sıradaki Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar, koltuk pozisyonu, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği açısı ve koltuk minderinin yüksekliğini dinlenme için en uygun konum ve açılara ayarlayarak ekstra konfor sağlıyor. Sürücü için özel olarak geliştirilen masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk, uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmak üzere tasarlandı.

Ioniq 9 Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, kabin içi erişimi yeniden tanımlıyor. Konsol, 19 cm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla kolay erişim sunuyor.

Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.

110 KWH BATARYA KAPASİTESİ!

Ioniq 9, Hyundai’nin yenilikçi E-GMP platformu üzerinde geliştirildi. Yeni nesil güç elektroniği sistemi, gelişmiş iki aşamalı invertör yapısı ve optimize edilmiş dişli oranlarıyla hem verimlilik hem de arazi kabiliyeti sağlıyor. Modelin tabanına yerleştirilen NMC lityum iyon batarya, 110,3 kWh batarya kapasitesine sahip. Progressive versiyonu, 160 kW arka motoruyla 620 km birleşik menzil sunuyor. Calligraphy versiyonunda ise çift motor kombine olarak 226,1 kW güç sağlayıp, 600 km birleşik menzil sunuyor.

Yeni çift yönlü aktif hava kapakçıkları (AAF), soğutma ihtiyacı olmadığında hava akışını kapatarak sürtünme katsayısını sadece 0,259 Cd seviyesine düşürüyor. Bu sistem, düz hareket ve dönüş kombinasyonuyla çalışan yenilikçi bir mekanizmaya sahip; hem aerodinamik performansı hem de dış görünümü iyileştiriyor.

24 DAKİKADA YÜZDE 70 ŞARJ

Diğer aerodinamik yenilikler arasında 3D şekilli alt koruma, aerodinamik jant tasarımı ve gizli anten yer alıyor. Ioniq 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteği ile kullanıcıya maksimum esneklik sağlanıyor.

HYUNDAI IONIQ 9 SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

IONIQ 9’un yürüyen aksamı, elektrikli SUV’lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemine sahip. Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, hem yüksek sürüş konforu hem de kararlı yol tutuş sunuyor. Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. Arazi Modu sistemi ile kar, çamur veya toprak zeminlerde optimum çekiş sağlanıyor.

Kabin içi sessizlik, çift lamine akustik camlar, gürültü azaltma özellikli lastikler ve ANC-R aktif yol sesi engelleme teknolojisi ile sağlanıyor.

TEKNOLOJİ, GÜVENLİK VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Ioniq 9, 12,3 inç gösterge paneli ve 12,3 inç multimedya ekranından oluşan panoramik kavisli ekrana sahip. Vites kolu direksiyon kolonuna entegre edilmiş. Modelin akıllı çekme modu, römork ağırlığını algılayarak menzil tahminini optimize ediyor ve AWD versiyonlarda 50:50 tork dağılımını koruyor.

IONIQ 9 GÜVENLİK DONANIMLARI

Güvenlik donanımları arasında; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM), 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM), Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) ve Ön/Arka/Yan Park Sensörü gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri bulunuyor.

HYUNDAI IONIQ 9 FİYATLARI

Hyundai Ioniq 9 Progressive 5 milyon 199 bin TL, Hyundai Ioniq Calligraphy ise 6 milyon 240 bin TL'ye satılıyor.