Hyundai Kocaelispor'a sponsor oldu: Formada logonun yeri belli oldu

İzmit’te üretim yapan Hyundai Motor Türkiye, şehrin takımı Kocaelispor ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan sponsorluk kapsamında, Hyundai logosu, 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıkan Kocaelispor’un 2025-2026 sezonu müsabaka formalarının sağ kol alanında ve kulübün dijital kanallarında yer alacak. Ayrıca, Kocaelispor Stadyumu’nun güney tarafındaki kale arkası tribünlerinin ismi de “Hyundai Güney Kale Arkası Alt Tribünü” ve “Hyundai Güney Kale Arkası Üst Tribünü” olarak değiştirildi.

Kocaelispor Stadyumu’nda yapılan imza törenine Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, marka ve kulüp yöneticileri katıldı. Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, sponsorluk imza töreninde “İzmit’te üretim yapan bir marka olarak Kocaelispor’un yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu işbirliğinin, takımımıza ve şehrimize yeni başarılar getirmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yeşil siyahlı takımın 2025-2026 yılında giyeceği yeni forma da ilk kez imza töreninde tanıtıldı.