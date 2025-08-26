Hyundai ve Kia o ülkede Toyota'yı zorluyor! 

Hyundai ve Kia, Suudi Arabistan pazarında gösterdikleri dikkat çekici performansla, uzun süredir lider konumda olan Toyota'yı yakalamak üzere. İki markanın ülkedeki güçlü konumu şaşırtıcı olabilir, ancak bunun arkasında ciddi yatırımlar ve yeni üretim tesisleri yer alıyor.

2025'in ilk yarısında Hyundai ve Kia, Suudi Arabistan'da satılan toplam 412 bin 920 aracın yüzde 23’ünü oluşturarak Toyota’nın hemen arkasına yerleşti. Toyota’nın pazar payı ise yüzde 28 olarak kaydedildi. Hyundai’nin Accent sedan modeli 19 bin 80 adetlik satışla ülkede büyük ilgi gördü. Kia cephesinde ise Pegas sedan, 15.530 adetle en çok tercih edilen model oldu.

Çinli otomobil markaları da Suudi Arabistan pazarında giderek daha fazla yer buluyor. Just Auto'nun verilerine göre, Çinli üreticiler şu anda toplam satışların yüzde 12’sini oluşturuyor.

Ortadoğu’nun en büyük ekonomilerinden biri olan Suudi Arabistan, otomotiv sektörü için stratejik bir merkez haline geliyor. Krallığın Kamu Yatırım Fonu (PIF), Lucid'in çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor ve şirketin Suudi Arabistan'da yılda 150 bin araç üretebilecek kapasitede bir fabrika kurmasına destek verdi. Aynı şekilde, Hyundai Motor Group’un da ülkeye çekilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldü.

TESİS PLANLANIYOR

Yeni kurulan ortak girişim, Hyundai Motor Manufacturing Middle East ve PIF arasında yüzde 70 oranında PIF’in hakimiyetinde olacak. Bu işbirliğiyle 2026'nın son çeyreğinde yıllık 50 bin adet üretim kapasiteli büyük bir tesis açılması planlanıyor. Fabrikada hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçların üretimi yapılacak.

Hyundai henüz bu tesiste hangi modellerin üretileceğini açıklamadı. Ayrıca, Kia ve Genesis gibi kardeş markaların üretim planlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda da net bir bilgi paylaşılmış değil.