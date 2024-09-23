IAA Transportation fuarında sektörde üst sıralarda yer alan markalar ve modeller büyük ilgi gördü: Ticaride Türk damgası

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Avrupa’nın en önemli ticari araç buluşmalarından biri olan IAA Transportation 2024, kapılarını 17 Eylül’de açtı. Beş gün süren fuarda hafif ticari araçlardan kamyonlara, midibüslerden batarya üreticilerine kadar sektördeki ana ve yan sanayiciler ürün ve teknolojilerini sergiledi. Ticari araç üretiminde Avrupa’nın en önemli ülkelerinden bir olan Türkiye’de üretilen modellerin yanı sıra Türk markalar da büyük ilgi topladı.

VW

Fuarın en önemli yeniliklerinin başında gelen yeni nesil Transporter ve Caravelle, Ford ile yapılan işbirliğinin ürünü. Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasından üretilecek olan yeni Transporter ile Caravelle, Ford Transit Custom ile kardeş. Bu yılın aralık ayında Transporter Panelvan, 2025 Mart’ında Caravelle, 2025 yıl ortasında City Van ve Camlı Van gelecek. Başlangıçta 2.0 TDI 150 ve 170 HP motorlarla satışa sunulacak Transporter ve Caravelle’de plug in hibrit ve elektrikli versiyonların satış tarihi henüz belli değil. 2025’te 4Motion dört tekerlekten çekişli versiyon da satılacak.

ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu çatısı altında yer alan Anadolu Otomotiv Sanayi (AOS) markası ile geliştirilen mikro ticari araç BIG.e, fuarda ilgi gördü. BIG.e, hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, market zincirleri, e-ticaret firmaları gibi birçok farklı sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmış.

HABAŞ

Honda Türkiye’nin kapanan fabrikasını satın alıp binek otomobil geliştirip üreteceğini duyuran HABAŞ, dikkatleri üzerine çekmişti. Fuarda açıklama yapan HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar Avroluk bir yatırım planladıklarını belirterek “HABAŞ’ın satın aldığı Honda’nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak” dedi.

HYUNDAI IVECO

Hyundai ve Iveco işbirliğiyle Avrupa pazarı için üretilen eMoovy, elektrikli bir ticari araç. Hyundai’nin elektrikli araç teknolojisini kullanan eMoovy, Iveco markası altında satılacak. eMoovy, Hyundai’nin EV şasikabin tabanlı platformunu IVECO’nun kargo bölmesiyle birleştiriyor. eMoovy, Hyundai’nin en büyük elektrikli SUV’undan alınmış güç elektrik sistemi ve 76.4 kWh’lık bataryayla donatılmış ve WLTP karma kullanımda 320 km menzil sunuyor.

RENAULT

İlk kez 1959 yılında yollara çıkan Estafette’in adını taşıyan elektrikli ticari araç konsepti Estafette Concept, Ampere tarafından geliştirilen FlexEVan adlı yeni elektrikli araç platformunda yükseliyor. Uzunluğu Kangoo’ya yakın olsa da 2.59 metrelik yüksekliğiyle Traffic modeline yakın yükleme hacmi sunan Estafette Concept, Clio’ya benzer 10 metrenin biraz üzerinde dönüş çapı ve 1.90 metre boyundakilerin bile ayakta durabildiği kabin ve kargo bölümüyle dikkat çekiyor.

FORD TRUCKS

Ford markasının ağır ticari segmente dönüşünü sağlayan Ford Otosan tarafından geliştirilen Ford Trucks ürünleri fuarda sergilendi. Bunlardan ilki yol, inşaat ve çekici olmak üzere üç segmentte sunulan F-LINE serisi oldu. F-MAX da sınırlı sayıda üretilen özel serisi F-MAX Select ve F-MAX Customized ile birlikte Ford Trucks standında yerini aldı.

STELLANTIS

PRO ONE Stellantis Grubu markalarının ticari araçlarına yönelik iş birimi Stellantis Pro One, Opel Combo Elektrik, Citroën E-Berlingo Crew Van, EPTO’lu Peugeot E-Expert Fridge, Opel Movano HYDROGEN ve Fiat Professional E-Ducato Cargo Box gibi modellerini tanıttı. Fuarda ayrıca büyük boy minibüs serisinde yeni Multijet 4.0 içten yanmalı motor ve yenilenmiş sekiz ileri vitesli otomatik şanzıman da (AT8) yer aldı.

MERCEDES-BENZ

Fuarda tanıtılan Mercedes-Benz eActros 600 ve dünya prömiyerini düzenleyen eCitaro K gibi modeller, markanın çatı şirketi Daimler Truck’ın gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. 600 kWh batarya kapasitesine sahip eActros 600, yeni elektrikli tahrik aksı sayesinde ara şarj olmadan 500 kilometreden fazla menzil sunuyor.

TOYOTA

Toyota, Stellantis Pro One işbirliğinin sonucu olan Proace City’den sonra Proace modeli de yenilendi. Proace bu yıl Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu işbirliğinin bir diğer yeni yansıması ise Toyota’yı ilk kez büyük ticari araç segmentine sokan Proace Max oldu.