İkinci el araçta fiyat artışı sürecek mi?

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mayıs 2025 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları mart ve nisan aylarından sonra mayıs ayında da yükseliş gösterdi. 2025 Mayıs ayında fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA ARTIŞ

VavaCars’ın hazırladığı raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarının 2025 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılı başlangıcından itibaren enflasyon artışı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el araç fiyatları ise yüzde 6,5 oranında arttı. Öte yandan dolar kuru, yüzde 11 oranında artış gösterdi.





YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şöyle konuştu:

“İkinci el araç fiyatları bahar aylarında sürekli artış kaydetti. Bu yükseliş trendinin yaz aylarında da devam edeceğini öngörüyoruz. Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarndaki artış ile döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artış arasındaki makas kapanmaya başladı. Örneğin mayıs ayında uzun bir süreden sonra ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış, hem enflasyonun hem de dolar kurundaki artışın üstünde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde daha da hareketli bir ikinci el araç piyasası oluşacağını düşünüyoruz.”