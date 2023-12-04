İkinci el otomobil piyasasında yüzde 25'lik düşüş meydana geldi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

Pandemiyle birlikte otomobil piyasasında başlayan arz ve talep dengesizliği, döviz fiyatlarının aşırı artışı, yüksek enflasyon gibi etkenler nedeniyle 0 km otomobil fiyatları aşırı hızla artarken 0 km otomobile ulaşamayanlar 2. el otomobile yönelmişti. Talep artışı 2. el otomobillerin de fiyatlarının artmasına hatta 1-2 yaşındaki bazı modellerin 0 km’den daha yüksek fiyatlarla satılmasına sebep olmuştu. 2023 yılının ortalarına doğru 0 km otomobil arzının artmaya başlaması, 0 km otomobilleri liste fiyatının üzerinde satan fırsatçıları engellemeye yönelik çıkarılan 6 ay 6.000 km dolmadan satış yasağı, ikinci el araç ilanı verirken 0 km fiyatının üstünde araç ilanı verilemeyecek olması ve ikinci el araç ilanı verirken kimlik doğrulaması yapılacak olması kuralları 2. el piyasasını yavaşlattı ve ekimde durgunluk başladı. Yavaşlayan piyasada fiyatlar da gerilemeye başladı.

‘YÜKŞELİŞ OLABİLİR’

Yılın ilk altı ayı sonunda ikinci el pazarının yaklaşık yüzde 30’un üzerinde büyümesinin öngörüldüğünü söyleyen CarData Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ikinci yarısında bu durumun yaşanmadığına dikkat çekiyor. Yalçın fiyatlarla ilgili olarak “Genel olarak temmuzdan beri düşüş yüzde 25’e yaklaştı. Bu düşüşün süresi, ekonomik ve politik faktörlere bağlı olacak; 2023 sonunda beklenen ÖTV matrah düzenlemeleri ve seçim ekonomisinin getireceği canlanma, 2024 başında fiyatlar üzerinde etkili olabilir” açıklamasını yaptı.

Hüsamettin Yalçın, 2023 sonunda olası bir ÖTV matrah düzenlemesi ve ekonomik canlanmanın 2024 başlarında piyasayı olumlu yönde etkileyeceğine ve bu durumda taleple birlikte fiyatlarda da bir yükseliş olabileceğine dikkat çekiyor.

‘BU TABLO SÜRMEYECEK’

İkinci el ve sıfır kilometre araç pazarında son üç ayda yaşanan gelişmeler ışığında fiyatların marka-model bazlı olarak ortalama yüzde 20-30 oranında düştüğünü söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Tabiri caizse ikinci el otomobil fiyatlarında en dipteyiz. Yılsonu atmosferiyle birçok kredi, vade seçeneği sunabilen kurumsal şirket mevcut. Maalesef 2024 yılında bu tablo devam etmeyecektir. Tüketicimiz yeni yılda artışa hazırlıklı olsun” açıklamasını yaptı.

‘EKSTRA DÜŞÜŞ MÜMKÜN DEĞİL’



Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar, finansman çözümlerindeki çıkmaz ve yüksek faiz oranları sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında üç yılın ardından ilk kez keskin bir düşüş yaşandığını söyleyen Karakaş, “Fiyatlarda ekstra bir düşüş artık mümkün değil. Merkez Bankası’nın politika faizi konusundaki pozisyonu netleşti ve bu yüksek faiz atmosferinde, mevcut stok maliyetleriyle satıcılar fiyat kıramayacak noktaya geldi” dedi.

