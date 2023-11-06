İskandinav sadeliği elektrikle buluştu
Tamamen elektrikli yeni Volvo EX30, daha büyük Volvo SUV özelliklerine sahip en küçük SUV modeli olarak tasarlanırken bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük CO2 ayak izine sahip model olarak öne çıkıyor.
Sürdürülebilirlik anlayışıyla üretilen Volvo Cars’ın yeni küçük SUV’u EX30’un iç mekânda, çeşitli renk ve dokularda, kot, keten ve yün gibi geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanılıyor. EX30’un iç tasarımında yer alan merkezileştirme teması, gösterge panosunun ortasında yer alan 12.3 inçlik ekranda da kendini ortaya koyuyor. Volvo EX30 bilgi-eğlence sisiteminde, Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play’deki en sevdiğiniz diğer uygulamalar “hands free” özelliğiyle yer alıyor. Model aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay işleviyle sunulan ilk Volvo otomobil olarak öne çıkıyor.
Volvo EX30’da yer alan yeni güvenlik sistemi, bir bisikletli veya yaya yanından geçtiği esnada, sürücüyü ya da yolcuları kapıyı açmak üzereyken görsel veya işitsel olarak uyarıyor. Bu güvenlik özelliği, EX30’larda standart olarak yer alıyor. Volvo Cars’ın yeni nesil “Park Pilot Assist” özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana kolayca park etme kolaylığı sunuyor. Uygulama, gaz ve frenin yanı sıra direksiyonu da kullanarak park işlemini başlatıyor. Sürücü park etme sürecini denetlerken ekran, çevredeki otomobiller, duvarlar ve direkler gibi nesnelere olan mesafeyi gösteriyor.
PİL TEKNOLOJİSİ
EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için LFP pil kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sağlıyor. Menzili en üst seviyeye çıkarmayı tercih edenler için ise EX30’da NMC genişletilmiş menzilli pile sahip “Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil” varyant sunuluyor. Bu tek motorlu, genişletilmiş menzil seçeneği iki şarj arasında 480 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Performans odaklı kullanıcılar için ise NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği “Twin Motor Performans” modeli sunuluyor. EX30’un bu dört teker çekişli versiyonu 428 beygir güç sağlarken 0’dan 100 kilometreye 3.6 saniyede çıkıyor. EX30’un pili 25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor.
EX30 Türkiye’de 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.
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