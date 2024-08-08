Jaecoo 7 1 milyon 920 liradan satışa sunuldu

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:55

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:55

Şehirli, modern ve yüksek tempolu yaşamdan doğaya çıkmanın aracı olarak tanıtılan Jeacoo 7 markanın üst gelir grubuna yönelik otomobili olarak dikkat çekiyor. Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo'nun ilk modeli J7, iki farklı seçenekle Türkiye’de satışa çıktı. Jaecoo J7'nin 4X2 modeli olan Revive, 1 milyon 920 bin lira, 1.6 litrelik benzinli motora sahip olan 4X4 modelinin fiyatı ise 2 milyon 90 bin lira olarak açıklandı.

İŞTE J7'NİN ÖZELLİKLERİ

4500 mm uzunluğa, 1680 mm yüksekliğe, 1865mm genişliğe ve 2672 mm aks mesafesine sahip modelin tasarımda kullanılan LED detaylar, tampon kenarlarındaki farlar, gizlenmiş kapı kolları ve dikey şeritlerin oluşturduğu büyük panjur dikkat çekici detaylardan bazıları. Arka kısmında boydan boya LED stopların kullanıldığı SUV’un her iki modelinde de 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar kullanılmış.

Lüks gibi gözüken eklentilerin birçoğu Jaecoo 7’de standart olarak yer alıyor. 10.25 inç dijital gösterge paneli, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler bunlardan bazıları. Revive modelinde 13.2 inçlik multimedya ekranı kullanılırken; Evolve modelinde 14.8 inçlik ekran aracın konsolunda yer alıyor. Head-up display ve Sony ses sistemi ise üst donanım seviyesinden itibaren sunuluyor.

Jaecoo 7 SUV’un güvenlik donanımı olarak ön, ön orta, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı kaza önleme sistemi, açık kapı uyarı sistemi, aktif acil durum freni ve akıllı hız sabitleme sistemi sunuluyor. Evolve ve Revive versiyonları birbirinden ayıran fark, 4x4’lük sisteme sahip Evolve’de üç yerine yedi farklı sürüş modunun yer alıyor olması.

145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ile donatılan Jaecoo 7, versiyonuna göre ön tekerlere ya da dört tekerleğe birden güç veriyor. SUV’un 4x2’lik versiyonunun 0-100 kilometre hızlanması 10,8 saniye iken 4x4’lik versiyonun 12 saniye. Araç, 7 DCT ıslak çift kavramalı şanzımana sahip. Çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon ile Jaecoo 7’nin azami hızı saatte 180 kilometre. SUV’un birleşik yakıt tüketimi 4x2 için 100 kilometrede 7,5 litre 4x4 için ise 8 litre.



