JAECOO 7 SHS, Avrupa’daki ilk büyük başarısını Polonya ve İspanya’da elde etti

Çin merkezli SUV üreticisi JAECOO, şarj edilebilir hibrit modeli JAECOO 7 SHS ile Avrupa pazarında dikkat çekici bir satış başarısına ulaştı. Yeni bir model olmasına rağmen, JAECOO 7 SHS özellikle Polonya ve İspanya gibi pazarlarda önemli bir yer edindi. Haziran ayında Polonya’da tescil edilen PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) modelleri arasında ilk sıraya yerleşen araç, İspanya'da da 2.307 adetlik satışla PHEV segmentinde yüzde 3,7’lik pazar payına ulaştı.

Modelin öne çıkan noktalarından biri, "SHS süper hibrit sistemi" olarak adlandırılan teknolojisi. Bu sistem; motor, hibrite özel şanzıman ve bataryanın birlikte çalışmasıyla uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve performans açısından öne çıkıyor. Aracın tamamen elektrikli menzili 151 kilometreye, toplam menzili ise 1.613 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Sabit yükte ölçülen yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,1 litre olarak açıklandı.

Haziran ayında JAECOO 7 SHS'nin küresel satışları 10 bin 149 adede ulaştı.

SHS sisteminin temel bileşenleri arasında, yüzde 44,5 termal verimliliğe sahip 1.5 litrelik hibrite özel içten yanmalı motor, hibrit odaklı DHT şanzıman ve 90 kilometrelik tamamen elektrikli menzile sahip batarya yer alıyor. Sistem ayrıca 3,3 kW harici enerji çıkışı ve çeşitli güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda.

JAECOO, aracın dayanıklılığını test etmek amacıyla 15 ülkede 100.000 kilometrelik bir “Süper Hibrit Maratonu” gerçekleştirdi. Avrupa pazarındaki bu performans, markanın hibrit segmentinde güçlü bir oyuncu olarak yer edinme çabasını yansıtıyor.