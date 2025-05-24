Jaecoo'dan ücretsiz yaz kontrolü...

Jaecoo, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Jaecoo kapsamlı bir hizmet sistemi oluşturma yolunda da istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Bu kapsamda Jaecoo, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte tatil sezonunda kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak üzere yakında “Ücretsiz Yaz Kontrolleri Hizmeti” kampanyasını devreye alacağını açıkladı. Marka, kullanıcıların yaz aylarındaki yolculuklarını proaktif bir şekilde güvence altına almayı amaçlayarak kullanıcılarına özel hizmetlerini sunmaya devam ediyor.





Bu yaz yapılacak ücretsiz kontroller kapsamında, Jaecoo'nun profesyonel teknik ekibi, motor bölümü, ısıtma&soğutma sistemi, şasi sistemi, araç içi, ve araç dışı kontrollerini içeren toplam 19 farklı kontrol yapacak. Bu kontroller, her aracın yaz aylarındaki tipik sürüş koşulu olan yüksek sıcaklıklarda ve yüklü kullanımda bile istikrarlı ve güvenilir performans sunmasını amaçlıyor. Bu tür kapsamlı kontroller sadece araç performansının sıkı bir şekilde kontrol edilmesini değil, aynı zamanda Jaecoo'nun her kullanıcısının seyahat güvenliğine olan samimi bağlılığını da temsil ediyor.





Aracın klima konforunun sağlanmasından fren sistemi, şasi ve lastikler de dâhil olmak üzere kritik güvenlik bileşenlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesine kadar, Jaecoo servis ekibi her aşamayı teknik olarak ele alıyor.