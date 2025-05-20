Honda direksiyonu hibrite kırdı: Elektrikli araç ayrıntısı...

Honda Motor salı günü yaptığı açıklamada talepteki yavaşlama nedeniyle elektrikli araç yatırımlarını azalttığını ve şu anda daha çok tercih edilen hibrit modellere odaklanacağını bildirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞ PAYINDA DÜŞÜŞ

Toyota Motor’dan sonra Japonya’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Honda, 2030 mali yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam satışlar içindeki payını yüzde 30’dan daha düşük bir hedefe çekti.

CEO Toshihiro Mibe, düzenlenen basın toplantısında “Pazarın yönünü tahmin etmek zor, ancak şu anda elektrikli araçların o döneme kadar toplam satışların yaklaşık beşte birini oluşturacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.





YENİ HİBRİT SİSTEM GELİYOR

Mibe ayrıca, on yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek büyük modeller için yeni bir hibrit sistem geliştirileceğini açıkladı.

Şirket, 2030 yılına kadar 2,2 milyon ila 2,3 milyon hibrit araç satmayı planlıyor. Bu hedef, geçen yıl satılan 868 bin hibrit araca kıyasla büyük bir artışı ifade ediyor. Ayrıca geçen yıl toplam araç satışları 3,8 milyon olarak gerçekleşti.

Honda, elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle Kanada’nın Ontario eyaletinde planlanan 15 milyar Kanada doları (10,7 milyar dolar) tutarındaki elektrikli araç üretim tesisi projesini yaklaşık iki yıl süreyle askıya aldığını da duyurdu.

2040 YILI HEDEFİ TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Buna karşın şirket, 2040 yılına kadar yeni otomobil satışlarının tamamının bataryalı ve yakıt hücreli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

RAKİPLER DE STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

Elektrikli araç yatırımlarını azaltan diğer otomobil üreticileri arasında ise, Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu adasında 1,1 milyar dolarlık batarya fabrikası kurma planını duyurduktan kısa süre sonra iptal eden Nissan da bulunuyor.