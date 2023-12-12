Jeep'in benzinli modeli geliyor: Fiyatı Avrupa'da düşüyor, Türkiye'de artıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:27

İlk olarak sadece elektrikli olarak piyasaya sürülen Jeep Avenger kompakt SUV artık saf benzinli olarak da sunuluyor. Benzinli hafif hibrit versiyon ise 2024'te gelecek.

Yeni Jeep Avenger'ın benzinli versiyonu İngiltere'de satışa sunuldu. Fiyatının ise 27 bin 600 sterlinden başladığı görüldü. Jeep'in SUV modeli en temel tamamen elektrikli versiyondan 8 bin sterlin yani 292 bin TL daha ucuz.

Peugeot 2008 ve Vauxhall Mokka gibi diğer Stellantis modellerinde de bulunan turboşarjlı 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motora sahip saf benzinli Avenger, bu yıl İngiltere'de satışa sunulacak. Üç silindirli motor 100 hp güç ve 205 Nm tork üretiyor. Modelin yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunulacağı da açıklandı.

Saf benzinli Avenger'ın bu ilk serisi yalnızca 18 inç jantlar, ısıtmalı koltuklar, navigasyon, sekiz hoparlörlü JBL ses sistemi, kablosuz akıllı telefon şarj pedi, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve kör nokta izleme özellikleriyle donatılmış Altitude+ adlı özel bir donanım seviyesinde sunulacak. Bunlara ek olarak 10,25 inçlik dijital sürücü ekranı ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısına sahip 10,25 inçlik merkezi dokunmatik ekran da bulunuyor.

Ancak, sınırlı sayıda üretilen Avenger Altitude+'ın Amerikan markasının Ford Puma ve Renault Captur'a rakip olarak sunduğu tek saf benzinli araç olacağından şüpheleniliyor. Gelecek yıl, 2024 baharında tanıtılacak olan hafif hibrit Avenger e-Hybrid seriye katılacak.

Avenger e-Hybrid, benzinli modelin 1.2 litrelik PureTech motorunu 28 bg gücünde bir elektrik motoru ve altı vitesli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. E-motor doğrudan şanzımana entegre edilmiş ve küçük bir lityum-iyon batarya tarafından besleniyor. Bu sadece bir hafif hibrit olduğundan, motor ve rejeneratif frenleme sistemi, herhangi bir yerde fişe takmak zorunda kalmadan aküyü şarj etme işini üstleniyor.

Jeep, Avenger e-Hybrid'in orijinal tamamen elektrikli versiyonla aynı Longitude, Altitude ve Summit donanım seviyelerinde satışa sunulacağını doğruladı, ancak fiyatlandırma henüz açıklanmadı.

Yeni Avenger, Jeep'in ilk tamamen elektrikli otomobili ve 2023'ün başlarında piyasaya sürüldü. Jeep'in lüks odaklı Wagoneer S ve sağlam Recon da dahil olmak üzere dört güçlü yeni elektrikli otomobil serisinin ilki olarak konumlandırılan Avenger EV, Hyundai Kona Electric ve Kia Niro EV gibi küçük SUV'ların yanı sıra ana şirket Stellantis'in Peugeot E-2008 ve Vauxhall Mokka Electric modellerine rakip oluyor.

Avenger'in ilk 1st Edition versiyonu iki tonlu siyah tavan, renkli camlar ve 18 inç alaşım jantlarla 36 bin 500 sterlinden başladı. Şimdi ise İngiltere başlangıç fiyatı 35 bin 700 sterlin. Fiyatlar karşılaştırıldığında benzinli model elektrikliye oranla yüzde 22.69 daha uygun olarak satışa sunulacak.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI VE BATARYALAR

Elektrikli Avenger, makyajlı Peugeot E-2008 ve Vauxhall Corsa Electric tarafından kullanılan Stellantis'in elektrikli güç aktarma organlarının en son versiyonuna sahip. Batarya kapasitesi 54kWh (51kWh kullanılabilir) olup, aracın arkasında, arka koltukların altında 10 hücre modülü ve ön koltukların altında yedi modülden oluşmaktadır.

Avenger şimdilik sadece önden çekişli ve saf elektrikli modelde 154 bg güç ve 260 Nm tork üreten tek bir motor kullanılıyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum hızı ise 150 km/sa. Jeep, 1.541 kg ağırlığındaki Avenger'in WLTP test döngüsünde 408 km menzile sahip olduğunu açıkladı.

AVENGER OFF ROAD

Her Avenger, Jeep'in SelecTerrain ve Yokuş İniş Kontrolü sistemleriyle donatılmış ve sistemler, kardeş araçlarına kıyasla makul miktarda arazi kabiliyeti sağlıyor. SelecTerrain altı sürüş modu ile birlikte geliyor. Bunlar Normal, Eco, Spor, Kar, Çamur ve Kum.

Ancak 4Xe adı verilen dört tekerlekten çekişli versiyon, alışılmışın dışına çıkmak için daha iyi bir seçim olacak. Jeep, 4Xe versiyonuna neyin güç vereceğini henüz teyit etmemiş olsa da Avenger 4x4 Concept adlı konsepti ile bu versiyonun neye benzeyebileceğine dair bir fikir verdi. Konsept sadece daha geniş bir piste ve arazi lastiklerini barındıran daha büyük tekerlek kemerlerine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaklaşma ve uzaklaşma açıları da iyileştirilmiş. Konseptin arazi kabiliyetinin ne kadarının üretim aracında sunulacağı bilinmiyor ancak aracın 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İçten yanmalı motorlu Avengers, revize edilmiş bir ızgaraya ve tek çıkışlı egzoza sahip olacak, ancak Jeep'in 'e' rozetinin olmaması dışında EV'lerle aynı olacak.

Kabin içinde 34 litreye kadar saklama alanı bulunurken bagaj kapasitesi 380 litre.

BENZİNLİ JEEP AVENGER FİYATI

Elektrikli Jeep Avenger Electric Türkiye'de Summit donanım versiyonu ile 1 milyon 593 bin 750 TL'den satışa sunuluyor. İngiltere'de elektrikli model 35 bin 700 sterlin yani 1 milyon 303 bin liradan, benzinli model ise 27 bin 600 sterlinden yani 1 milyon 7 bin liradan başlıyor. Ancak Türkiye'deki vergiler nedeni ile benzinli modelin elektrikli modelden daha uygun bir fiyata sahip olması beklenmiyor.

Elektrikli Avenger'dan yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile yüzde 32 vergi alınırken, benzinli modelden ise yüzde 80 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile yüzde 116 vergi alınacak. Dolayısı ile benzinli ve manuel model Türkiye'de satışa sunulması durumunda elektrikli modelden daha pahalı olacaktır.