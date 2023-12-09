COP28'de anlaşmaya sayılı gün kaldı: Fosil yakıtların kaderi belli oluyor

Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:46

Güncelleme: 09.12.2023 - 16:46

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için yapılan 28. Taraflar Konferası (COP28) üzerine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerine çağrıda bulunuldu.

Reuters'ın bugün yayımladığı habere göre OPEC Başkanı Haitham al Ghais üyelerine bir mektup yazarak onları fosil yakıtları hedef alan herhangi bir COP28 anlaşmasını reddetmeye çağırdı.

Reuters'ın üç kaynağın mektubun gerçekliğini doğruladığını belirttiği haberinde (OPEC) Reuters'a yaptığı açıklamada üye ülkelerle resmi iletişim konusunda yorum yapmadığını ancak onlara ve ortaklarına tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais tarafından kaleme alınan 6 Ekim tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

''Fosil yakıtlara yönelik yersiz ve orantısız baskı, taslak kararın hala fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin seçenekler içermesi nedeniyle, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir noktaya ulaşabilir gibi görünüyor.

Bu vesileyle, CoC'a katılan tüm değerli OPEC Üyesi Ülkeleri ve OPEC Üyesi Olmayan Ülkeleri ve onların COP 28 müzakerelerindeki seçkin delegasyonlarını, emisyonlardan ziyade enerjiyi, yani fosil yakıtları hedef alan herhangi bir metni veya formülü proaktif bir şekilde reddetmeye çağırıyorum.''

OPEC, OPEC genel sekreterinin mektubuyla ilgili sorulara cevaben Reuters'a yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının seçilmesini değil, emisyonların azaltılmasını savunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Dubai'deki iklim zirvesi COP28'de en tartışmalı konu, nihai anlaşmada fosil yakıtların geleceğine ilişkin hangi dilin kullanılacağı.

Anlaşmanın bugünkü taslağı şu seçenekleri içeriyor:

"Mevcut en iyi bilim doğrultusunda fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi"

"Mevcut en iyi bilim, IPCC'nin 1.5 patikaları ve Paris Anlaşması'nın ilke ve hükümleri doğrultusunda fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi"

"Fosil yakıtların tüketiminin bu on yıl içinde zirveye ulaşması gerektiğini kabul ederek ve enerji sektörünün 2050'den önce ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan arındırılmasının önemini vurgulayarak, fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması"

"Fosil yakıtların hız kesmeden kullanımdan kaldırılması ve yüzyılın ortalarına kadar enerji sistemlerinde net sıfır CO2 elde etmek için kullanımlarının hızla azaltılması"

Kasım ayı sonunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "1.5 derece sınırını gerçeğe dönüştürmenin hâlâ mümkün olduğunu biliyoruz. Bu, iklim krizinin zehirli kökü olan fosil yakıtların sökülüp atılmasını gerektiriyor. Ve adil, eşitlikçi bir yenilenebilir enerji geçişi gerektiriyor" dedi.

Ülke temsilcileri şu anda bu tartışmalı ve kritik konuyu müzakere ediyor ve hedef, COP28 12 Aralık'ta sona ermeden önce bir uzlaşmaya varmak.