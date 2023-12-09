Otokar elektrikli minibüsler İtalya toplu taşımacılığında kullanılacak

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:51

Güncelleme: 09.12.2023 - 13:51

Şirket açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan elektrikli araçlarıyla Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürüyor.

60'a yakın ülke yollarında on binlerce otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın elektrikli mikrobüsleri İtalya yollarına çıkıyor.

Otokar, İtalya'dan 29 adet elektrikli e-Centro mikrobüs siparişi aldı. Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği e-Centro mikrobüsleri, İtalya'nın altı farklı şehrinde toplu taşımacılık alanında hizmet verecek.

Otokar'ın yeni elektrikli mikrobüsü e-Centro, önümüzdeki sene ilk olarak Roma caddelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Otokar’ın Centro mikrobüsünün elektrikli modeli e-Centro, kompakt boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı turistik şehirler ve sıfır emisyon bölgeleri için modern, çevreci ve ekonomik çözüm olarak ön plana çıkıyor.

'ARAÇLARIMIZIN İHRACATI ARTARAK DEVAM EDECEK'

6,6 metre uzunluğundaki e-Centro’nun 200 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrikli motoru, en dik rampalarda bile performansından ödün vermiyor.

Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo'da otobüs operatörleri Otokar konforuyla hizmet verecek. Otokar’ın toplu taşımacılık tecrübesi, alternatif yakıtlar konusundaki bilgi birikimi ve mühendislik kabiliyeti ile geleceğin beklentilerine odaklanarak ürettiği e-Centro'ların çok beğenildiğini belirtti.

Erman, sektörde 60 yıllık tecrübe ile ürettikleri on binlerce araçlarının, dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya hizmet verdiğini aktararak. ''Geçen yıl ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları neticesinde e-Centro'lar çok beğenildi. Dar sokaklı tarihi şehirler ve turistik bölgelerden, yüksek yolcu taşımacılığına ihtiyaç duyan metropollere kadar farklı ihtiyaçları karşılayan geniş bir elektrikli otobüs ailesine sahibiz. Sıfır emisyonlu araçlarımızın ihracatı artarak devam edecek'' değerlendirmesinde bulundu.