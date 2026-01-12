Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karsan AI, CES 2026’da dünyaya tanıtıldı

Karsan AI, CES 2026’da dünyaya tanıtıldı

12.01.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hakan Akarsu
Takip Et:
Karsan AI, CES 2026’da dünyaya tanıtıldı

Karsan, CES 2026’da tanıttığı Karsan AI ile algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen yeni nesil mobilite vizyonunu dünyaya sundu. CEO Okan Baş, geleceğin yalnızca elektrikli değil aynı zamanda akıllı olduğunu vurgulayarak, Karsan’ın otonom ve uçtan uca ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Yeni nesil toplu ulaşımda dünyanın teknoloji odaklı mobilite markası olan Karsan, teknoloji dünyasının önde gelen fuar organizasyonlarından CES 2026’ya katıldı. Karsan AI’yi Karsan Otonom Zekâsı olarak tanımladıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, Karsan’ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Karsan’ın otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor. CES 2026’da Karsan AI yaklaşımımızı ve mobilitenin yeni çağını temsil eden vizyonumuzu paylaşmayı tercih ettik. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanarak, yeni çağın mobilite kavramını CES Fuarı ziyaretçi profiline göre yansıtmak istedik” dedi.

 

İlgili Konular: #otomotiv