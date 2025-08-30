Karsan, otonom ulaşım teknolojisini Almanya'da hayata geçiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki albus projesinde yerini alan Karsan, proje kapsamında Otonom e-ATAK'ı hayata geçiriyor.

Almanya'nın kara yolu trafik düzenlemelerinden sorumlu resmi kurumu Kraftfahrt Bundesamt-Federal Motorlu Taşımacılık'tan (KBA) test onayı alan Otonom e-ATAK, yolcu taşımaya başlayacak. Araç, gerçek trafik koşullarında deneme operasyonuna eylül ayında başlayacak.

Projenin açılış töreni, Karsan yönetim ekibinin yanı sıra Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach, Hannover Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ulf-Birger Franz, ÜSTRA Yönetim Kurulu üyeleri Elke van Zadel ve Denise Hain ile Burgdorf Belediye Başkanı Armin Pollehn'in de aralarında bulunduğu katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar aynı zamanda tören sırasında Karsan Otonom e-ATAK ile sembolik ilk yolculuğa katılarak projeyi yerinde deneyimledi.

3.7 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Proje, Almanya Federal Meclisi kararı doğrultusunda Federal Ulaştırma Bakanlığı (BMV) tarafından yaklaşık 3,7 milyon Euro bütçeyle finanse ediliyor.

Albus projesinde kullanılacak olan ve ADASTEC'in Seviye-4 otonom sürüş yazılımıyla geliştirilen 8 metrelik Karsan Otonom e-ATAK, artık karma trafikte hizmet verecek.

Yüzde 100 elektrikli ve Seviye 4 otonom araç, saatte 40 kilometre azami hız, 22 koltuk kapasitesi ve 300 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Araç, Burgdorf içinden geçen yaklaşık 6 kilometrelik test güzergahında 11 durakta duracak, 10 trafik ışığını aşacak ve kavşaklarla yaya geçitleri gibi kentsel zorlukların üstesinden gelecek. uestra.de/albus internet sitesinde albus güzergah bilgileri haftalık olarak paylaşılarak, mevcut 906 numaralı hat hizmetini tamamlayıcı şekilde çalışacak.

Deneme süreci boyunca her yolculukta eğitimli güvenlik personeli bulunması planlanıyor. Proje, aynı zamanda bilimsel olarak izlenerek, yolcuların deneyimlerinin de kısa bir çevrim içi anket aracılığıyla alınması planlanıyor. Deneme operasyonunun yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Saatte 1 sefer olarak eylülde başlatılacak seferler, Burgdorf Merkez Otobüs Terminali'nden (ZOB) Schwarzer-Herzog Kavşağı arasında daha sıklaşacak.