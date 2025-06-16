Karsan, UITP Summit 2025’te yeni elektrikli modelini tanıtıyor

Toplu ulaşımın elektrikli ve otonom sistemlere dönüşümünde aktif rol oynayan Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Global Public Transport Summit 2025’e katılıyor. Etkinlikte Karsan, yeni nesil toplu taşıma çözümleri arasında yer alan %100 elektrikli modeli e-ATA LE’yi ilk kez kamuoyuna tanıtacak.

UITP Summit 2025, 100’ün üzerinde ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı bir araya getirirken, 340 sektör temsilcisi de görüş ve öngörülerini paylaşacak. Karsan, fuarda mevcut elektrikli araçlarının yanı sıra, toplu taşıma sektörünün ihtiyaç duyduğu uzun menzilli çözümler sunmayı hedefleyen e-ATA LE modelini de sergileyecek.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Şirketin ilk kez tanıtımını yapacağı e-ATA LE modeli, Class 2 sınıfında konumlanıyor. Araç, şehir içi uzak noktalar ve yakın şehirlerarası hatlar gibi uzun menzil gerektiren toplu ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi. Bu model, Karsan’ın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.





Karsan, fuarda ayrıca Avrupa elektrikli minibüs pazarında yer alan e-JEST modelini ve planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz hareket edebilen Seviye 4 otonom toplu taşıma aracı olan Otonom e-ATAK’ı da sergileyecek.

Karsan CEO’su Okan Baş, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, e-ATA LE modelinin elektrikli toplu taşıma dönüşümünde önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediğini ifade etti. Baş, yeni modelin sektörden ilgi göreceğini öngördüklerini ve Avrupa genelinde bu çözümü yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.