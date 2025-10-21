Kazalı aracı yaptırmak istedi, parça fiyatına inanamadı: İki farı Lamborghini'den pahalı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 18:03:00
Savaşkan İskefli
Bugatti Chiron’un yedek parça fiyatları, lüks otomobil dünyasında yeni rekorlara imza atıyor. Öyle ki Bugatti Chiron’un far fiyatı, bir Lamborghini Huracan’a sahip olmanızı sağlayacak kadar yüksek.

Youtube'da yayın yapan Matt Armstrong adlı kişi kaza yapmış bir Bugatti Chiron Pur Sport'u satın alıp tamir etmek istedi. 

Süper otomobil restoratörü Armstrong, Miami'deki bir Chiron enkazını incelediği videosunda, parçaların astronomik fiyatlarını açıklarken büyük bir şaşkınlık yaşadı.

 

Bugatti Chiron Pur Sport, yeni iken 3,6 milyon dolara satılmıştı ve şu anki değeri yaklaşık 10 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Ancak, Miami'de meydana gelen kaza sonrasında aracın bazı parçalarının fiyatlarının inanılmaz derecede pahalı olduğu ortaya çıktı.

 

FARLARI 7 MİLYONU AŞIYOR

Bugatti modelinin parçalarının pahalı olması beklenmesine karşın bu kadar da yüksek etiketlere sahip olacağını kimse beklemiyordu. Farların fiyatı 150 bin Euro yani 7 milyon 312 bin 500 TL. Karbon çamurluklar da aynı fiyata satılıyor. Karbon kaputun bir parçası ise 50 bin Euro; bu da 2 milyon 437 bin 500 TL'ye karşılık geliyor. Ön tampon ise 3.9 milyon TL'ye satılıyor.

 

20 MİLYONLUK FATURA

Bu da Bugatti Chiron Pur Sport'un ön çamurluklar, farlar, tampon ve kaputunun toplamda 20 milyon 962 bin 500 TL'ye karşılık geldiğini gösterdi.

 

LAMBORGHINI VE FERRARI ALINABİLİYOR

Ortaya çıkan bu faturaya karşılık otomobillerden alınan verginin Türkiye kadar yüksek olmadığı dünyanın herhangi bir ülkesinde Lamborghini ve Ferrari'ye ait sıfır otomobil alınması bile mümkün.

 

MARKA KENDİ TAMİR ETMEK İSTİYOR

Tüm parçaların maliyeti hesaba katıldığında ise aracın yeniden yola çıkması neredeyse imkansız gözüküyor.

Üstelik Bugatti'nin, aracın onarımını kendisinin yapmak istediği ve yedek parça satmayı reddettiği de ifade edildi.

 

BUGATTI FARLARI İLE HURACAN! 

Sonuç olarak, Bugatti Chiron'un parçaları o kadar pahalı ki, sadece farlarıyla bir Lamborghini Huracan alınabiliyor.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #lamborghini #Bugatti