Milyonlarca araç verisi hizmete sunuluyor

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Bu kapsamda OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en gelişmiş yapay zekâ dili modeli olan ChatGPT 4.0 teknolojisi üzerinden hizmet vermeye başlayan Cardata, bu sayede kullanıcıların bilgiye anlık olarak ulaşmasının yolunu açtı.

İlk aşamada ChatGPT Plus üyelerinin yararlanabildiği uygulamayla araçların marka, model, kilometre gibi özellikleri belirtilerek hızlı şekilde ikinci el değerine ulaşmak mümkün oluyor. Türkiye’de ilk kez Cardata tarafından oluşturulup kullanılan sistem ile tekil 20 milyon ikinci el araç verisi kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Bu uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geçtiğimiz yıl yenilediğimiz mobil aplikasyonumuzla Türkiye’de ilkleri hayata geçirmeyi alışkanlık edinmiştik. Şimdi de sektörümüzdeki ilk ChatGPT uygulamasıyla kullanıcılarımıza anlık bilgi paylaşımı hizmeti vermeye başladık” dedi.