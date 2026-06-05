Nissan ve Chery'den stratejik anlaşma: Çinli dev o ülkede üretime geçiyor

Küresel otomotiv endüstrisinde dengeleri değiştirecek yeni bir üretim anlaşması ufukta. Japon otomobil üreticisi Nissan, üretim kapasitesini optimize etme hedefi doğrultusunda Çinli otomotiv devi Chery ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. 3 Haziran'da duyurulan anlaşmaya göre Chery, Nissan'ın İngiltere'deki Sunderland fabrikasında yer alan "1. Hat" üretim tesisini kullanacak. Tesisin Chery tarafından fiili kullanımına 2027 mali yılında başlanması planlanıyor.

NİSSAN'DA TASARRUF VE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ

Nissan'ın bu adımı, şirket çapında yürütülen küresel maliyet düşürme stratejisinin doğrudan bir sonucu. Japon üretici, halihazırda Leaf, Qashqai ve Juke modellerinin üretimini tek bir çatı altında toplayarak "2. Hat"ta birleştirme kararı almıştı. Atıl duruma düşen üretim hattı için bir süredir ortak arayışında olan Nissan'da, CEO Ivan Espinosa bu hamlenin süregelen yapısal reformların kritik bir bileşeni olduğunu vurguladı.

ZARAR 3,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Chery ile yapılan bu kapasite paylaşımı, Nissan'ın finansal olarak oldukça zorlu bir dönemden geçtiği günlere denk geliyor. 13 Mayıs'ta açıklanan verilere göre şirket, 2025 mali yılını 533,1 milyar yen (yaklaşık 3,53 milyar ABD doları) net zararla kapatarak üst üste ikinci yılında da ağır kayıplar yaşadı.

Şirket cephesi; küresel satışlardaki durgunluğu, artan enflasyonist baskıları ve özellikle işletme kârını tek başına 286 milyar yen (1,9 milyar ABD doları) eriten ABD gümrük tarifelerini bu düşüşün ana nedenleri olarak gösteriyor. CEO Espinosa ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği artan enerji maliyetlerinin 2026 mali yılı boyunca sektördeki işletme ortamını baskılamaya devam edeceği uyarısında bulundu.

CHERY'NİN AVRUPA YÜRÜYÜŞÜ VE İHRACAT REKORLARI

Nissan mali kriz ve kapasite daralmasıyla mücadele ederken, anlaşmanın diğer tarafı Chery agresif bir büyüme trendi yakalamış durumda. Sunderland fabrikasında banttan hangi modellerin ineceği henüz resmi olarak açıklanmasa da Çinli şirket; kendi adını taşıyan SUV serisinin yanı sıra Jaecoo, Omoda ve Lepas markalarıyla İngiltere pazarında son iki yılda yaklaşık yüzde 7’lik bir pazar payına ulaşmayı başardı.

İngiltere'deki bu yeni üretim hamlesi, Chery'nin kısa süre önce İspanyol Ebro markasıyla Barselona yakınlarındaki eski bir Nissan fabrikasında araç üretmek için yaptığı anlaşmanın ardından, Avrupa'daki genişleme stratejisini doğrudan tamamlıyor.

Chery Grubu'nun mayıs ayı satış verileri de bu hızlı ivmeyi destekliyor. Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 20,5 artışla 247 bin 823 araç satışı gerçekleştiren grup, bunun 100 bin 304'ünü (yıllık yüzde 58,8 artış) yeni enerji araçlarından elde etti. Özellikle mayıs ayında gerçekleştirilen 181 bin 871 adetlik dış satım, markanın üst üste üçüncü ayda da ihracat rekoru kırdığını gösteriyor.

2026'nın ilk beş ayında toplam satışlarını yüzde 7,2 artışla 1,1 milyonun üzerine çıkaran Chery'nin küresel kullanıcı tabanı 19,62 milyonu aşarken, bu sayının 6,59 milyondan fazlasını Çin dışındaki müşteriler oluşturuyor.