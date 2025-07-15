O modelde öğretmen ve sağlık çalışanlarına özel ikinci indirim!

Hyundai Motor Türkiye, temmuz ayı boyunca eğitim ve sağlık sektöründe görev yapan özel müşteri gruplarına yönelik özel bir satış desteği uygulamasını devreye alıyor. Bu kapsamda öğretmenler, öğretim görevlileri ve sağlık çalışanları, belirli modellerde geçerli %2 indirimle Hyundai sahibi olabilecek ve kampanya nakit alımlarda geçerli olan 80.000 TL indirimle birleştirilebilecek.

Uygulama, sadece Bayon 1.0T Style DCT ve Bayon 1.0T Elite DCT modellerinde geçerli olup, hak sahiplerine %2 oranında özel indirim sunuluyor. Her müşteri sadece 1 araç için bu fırsattan yararlanabilecek.

Hyundai Bayon 1.0T Style DCT kampanyalı olarak 80 bin TL indirimle 1 milyon 570 bin TL, Bayon 1.0T Elite DCT ise 1 milyon 680 bin TL'ye satılıyor. Bu da en az 30 bin TL'lik bir indirim daha yapılması anlamına geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenler ile üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler ile doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler gibi aktif sağlık çalışanlarının kampanyadan yararlanabileceği açıklandı.