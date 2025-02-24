Online satışta rol modellik üstlenen Türkiye, Almanya'yı da geçerek birinci oldu: 2024'te segmentinin lideri

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Arka arkaya satış rekorları kıran Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 2024’ü 29 bin 967 adet otomobil satışı ile kapattı. Elde edilen bu büyüme ile Türkiye, global ülke sıralamasındaki yükselişini sürdürerek 11’inci sıraya çıktı. Mercedes-Benz, 2025’e de otomobil satışlarını artırarak girdi ve ocak ayında satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti.

Hafif ticari araçlarda da yılbaşında belirlenen hedef aşılırken 2024, en çok Sprinter ve Vito satılan yıl oldu.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Türkiye’nin en dinamik ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, 2024’te bir önceki yılın da üstünde bir satış performansına ulaştı. Bu dinamik pazarda biz de Mercedes-Benz olarak müşteri beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunduk ve sürdürülebilir mobiliteye odaklanarak başarılara imza attığımız bir yılda önemli büyüme kaydettik” diye konuştu.

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇ EQB, ÜST SINIFTA G-SERİSİ

MercedesBenz’in otomotiv dünyasına sayısız yenilik sunarken lüks segmente de birçok alanda öncülük ettiğini ve yepyeni teknolojiler üzerinden sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, “2024 yılında pazar payımızı artırarak toplam binek otomobil pazarında yüzde 3.1’lik bir paya ulaştık ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürdük. Önceki yıllarda olduğu gibi en çok tercih edilen modelimiz C-Serisi oldu. Segment liderliği açısından S-Serisi, E-Serisi, C-Serisi, GLC, GLB ve CLA modellerimizle en iyi performansı sergilerken elektrikli dönüşümümüz de devam ediyor. Türkiye’de sattığımız her 6 araçtan 1’i elektrikli. 2024 yılında en çok satan elektrikli modelimiz yine EQB oldu. Üst sınıf araç satışlarımız da 2023 yılına kıyasla yüzde 26 oranında arttı. İçten yanmalı G-Serisi en çok satan aracımız oldu” diyerek hedeflerinin 2025 yılında elektrikli araçların payını daha da artırmak olduğunu söyledi.