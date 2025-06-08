Opel'den hazirana özel kampanyalar: Faizsiz taksit imkânı...

Alman otomobil üreticisi Opel, haziran ayı boyunca binek ve hafif ticari araç modellerinde sunduğu faizsiz kredi imkanları ve çeşitli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Şirket, hem bireysel müşteriler hem de KOBİ’lere yönelik finansman kampanyalarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.





Haziran ayı süresince Opel’in çeşitli binek modelleri için 150 bin TL’ye kadar olan kredilerde 12 ay vadeyle yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda Opel Corsa, Opel Astra ve yeni Mokka modelleri faizsiz kredi desteğiyle satışa sunulurken, bazı modellerde de alternatif olarak nakit indirimi seçeneği bulunuyor. Markanın yeni hibrit modeli Frontera Hybrid içinse 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.





ELEKTRİKLİ OPEL MODELLERİ

Hibrit ve elektrikli modellerde de benzer finansman olanakları dikkat çekiyor. Opel Corsa Elektrik, Astra Elektrik ve yeni Frontera Elektrik modelleri için 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi veya nakit indirim seçenekleri sunuluyor. Tüm elektrikli modellerin, GS donanım seviyesiyle piyasaya sunulduğu belirtiliyor.





TİCARİ OPEL MODELLERİ

Şirketin hafif ticari araç ürün grubunda da KOBİ’lere yönelik çeşitli kampanyalar yer alıyor. Combo, Vivaro, Movano ve Zafira modelleri için 300 bin TL ile 450 bin TL arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bu araçlarda da kredi desteğinin yanı sıra peşin alımlarda nakit indirim alternatifleri bulunuyor.

Opel, kampanyaların yanı sıra farklı ödeme planları ve ticari kullanıma yönelik özelleştirilmiş çözümlerle, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.



