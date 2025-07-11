Opel'den temmuz ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyaları

Opel, temmuz ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine cazip kredi olanakları sunuyor. Birçok modelde nakit indirim seçeneği de sağlanırken, özellikle hafif ticari araçlarda KOBİ’ler için özel finansman imkanları öne çıkıyor.

Yeni Mokka, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkat çekerken, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Opel Corsa ise Temmuz boyunca 150 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli krediyle alıcılarını bekliyor. Öne çıkan bir diğer model olan Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunuluyor.

Opel’in yenilenen hafif ticari araç modellerinden Combo, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Combo Ultimate donanımı ise 400 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışta.

Alman mühendisliğiyle tasarlanan Movano, 450 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla kullanıcılarını bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Opel, tüm segmentlerde elektrikli veya hibrit versiyonlarını müşterilerine sunmaya devam ediyor. Elektrikli modellerde ise sıfır faizli kredi imkânları dikkat çekiyor. Opel Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor. Opel Astra Elektrik ise yine 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçenekleriyle satışta.

Yeni Frontera Elektrik modelinde de 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim olanakları bulunuyor.

HAFİF TİCARİDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Opel, ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen hafif ticari araç modelleriyle KOBİ’lere yönelik özel finansman seçenekleri sunuyor. Zafira, 450 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Opel Combo Essential ve Edition donanımlarında 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken, Combo Ultimate donanımında ise 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği mevcut. Combo Cargo da 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirimle alınabiliyor.

Vivaro Cargo’nun 5.3 m3 ve 6.1 m3 hacmindeki versiyonları ise 450 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirimle satın alınabiliyor. Vivaro City Van modeli ve Movano da benzer şekilde 450 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.