Otomobil hırsızlığında rekor kırıldı: Yeni yöntemi sigorta firması duyurdu!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:45

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:45

Soğuk havalar birçok sürücüyü, kahvaltılarını ya da kahvelerini bitirmek için eve geri dönerken arabalarının yolda ısınmasına izin vermeye teşvik ediyor, ancak bu alışkanlık araba hırsızlarına açık bir davetiye çıkarıyor. İngiltere'de araba hırsızlığı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 'Anahtarlar arabada unutuldu' hırsızlıklarının aralık ayında yüzde 141 arttığı vurgulandı.

SİGORTA GEÇERSİZ SAYIYOR

Admiral Insurance'a göre, sürücülerin araçları ısınırken veya buzları çözülürken motor açıkken araçlarının yanında kalmaları zorunludur. Aracınız siz yokken çalınırsa ve anahtarları motor çalışır halde kontakta bıraktıysanız sigortanızın geçersiz sayılma ihtimali çok yüksektir.

Admiral'in hasar müdürü Adam Gavin konula ilgili şöyle konuştu:

"Ne yazık ki kış aylarında, müşterilerin anahtarlarını arabalarında bıraktıkları hasarlarda bir artış görüyoruz ve son beş yıla ait verilerimiz kasım ve şubat ayları arasında bir artış olduğunu gösteriyor. Aslında, bu tür hasarlar Aralık ayında Ekim ayına kıyasla yüzde 141 oranında artıyor ve saatlerin geri alınmasıyla birlikte araba hırsızlıklarının yüzde 24 oranında arttığını gördüğümüz için, kış aylarında daha karanlık akşamlarda ve daha karanlık sabahlarda ekstra önlemler almak gerçekten önemli."

Gavin, bir arabayı kilitsiz, gözetimsiz ve çalışır durumda bırakmanın onu araba hırsızları için "hedef haline getirdiğini" söylüyor ve Admiral'in, organize araba hırsızı çetelerinin özellikle sahiplerinin arabalarında "ısınan" arabaları aramak için mahalleleri dolaştığını gösteren CCTV görüntülerini gördüğünü ekliyor.

Araç sahipleri, sigortacılarının bu tür durumlarda bile araç hırsızlığı talebine olumlu bakmasını bekleyebilirler, ancak büyük olasılıkla cebinizden büyük miktarda para çıkacaktır.

Gavin, "Aracınız, anahtarları araçta bırakılarak gözetimsiz haldeyken çalınırsa, sigortanız muhtemelen geçersiz sayılacak ve talebiniz neredeyse kesinlikle reddedilecektir" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ AVANTAJLI

Elektrikli araç sahipleri kış sabahlarında genellikle bir avantaja sahip olabilirler, çünkü yerleşik teknoloji genellikle üreticinin akıllı telefon uygulamasını kullanarak araçlarını uzaktan önceden ısıtmalarına izin verir. Daha az şanslı olanlar için Admiral, buz veya kar birikmesini önlemek ve motoru çalıştırıp ekranın buzu çözülürken eve geri dönme isteğini azaltmak için geceleri aracınızın ön camını kapatmanızı öneriyor.