Otomotiv ihracatında yüzde 14,5'lik artış...

Küresel ticaretin ABD'nin korumacı politikaları, değişkenlik gösteren tarife uygulamaları ve jeopolitik gerilimlerle baskılanıyor.

ABD yönetimi geçen ay Japonya ile otomobil ithalatındaki gümrük vergilerinin yüzde 15'e düşürülmesini içeren bir ticaret anlaşması imzalarken AB ile birliğin çoğu ürününe yüzde 15 ithalat vergisi uygulayan bir ticaret anlaşmasına varması bekleniyor. Bununla birlikte ABD'nin, Güney Kore ile planlanan vergileri yüzde 15'e düşüren bir anlaşmaya varabileceği konuşuluyor.

Söz konusu anlaşmalar otomotiv gibi kritik sektörlerde üretici firmaların planlamalarında belirsizlikleri azaltırken, gelecek döneme ilişkin beklentilerin değişkenlik göstermesi de yatırım stratejilerine etki ediyor.

Dünya genelinde büyüme beklentilerinin zayıflarken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-temmuz döneminde 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara yükseldi. Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı ise yıllık bazda yüzde 5,1 artış göstererek, 156 milyar 360 milyon 301 bin dolar oldu. Temmuzda ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

ALMANYA İLK SIRADA

Ocak-temmuz döneminde, otomotivde en fazla ihracat 3,8 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2,7 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar dolarla İspanya ve 1,9 milyar dolarla İtalya takip etti.

OTOMOTİV İTHALATI

Yılın ilk yedi ayında motorlu kara taşıtı ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 oranında artışla 21,1 milyar dolara yükseldi.

İlk yedi aylık dönemde Türkiye'nin toplam ithalatı yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar olurken, ithalatta otomotiv payı yüzde 10 oldu.