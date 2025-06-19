Otomotiv sanayi 2025’e yavaş başladı: Üretim geriledi, ihracat arttı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 598 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim yüzde 3 düşüşle 612 bin 238 adede geriledi.

HAFİF TİCARİDE ARTIŞ

Ocak-Mayıs döneminde otomobil üretimi yüzde 4 azalışla 375 bin 183 adet olarak kaydedildi. Ticari araç grubunda ise üretim yüzde 4 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 7 yükseldi. Buna karşın ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 19 oranında geriledi.

Aynı dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak belirlenirken, bu oran hafif araçlarda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs grubunda yüzde 62 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT VERİLERİ

Yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 440 bin 221 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 oranında düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 26 artış gösterdi. Traktör ihracatında ise yüzde 41’lik bir düşüş yaşanarak 4 bin 298 adet ihracat yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün toplam ihracatı yüzde 8 artışla 16,4 milyar dolara ulaştı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü yüzde 17 pay ile Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

YERLİ ARAÇ PAYI

2025 yılının ilk 5 ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 3 artışla 506 bin 592 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 5 artarak 394 bin 327 adede ulaştı.

Ticari araç pazarında ise daralma dikkat çekti. Toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 13 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranında küçüldü.

Yerli üretim araçların iç pazardaki payı da açıklandı. Otomobilde yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araçlarda yüzde 20, ağır ticari araçlarda ise yüzde 63 olarak kaydedildi.