Otomotiv üretimi ve ihracatı yılın ilk sekiz ayının sonunda geriledi: Sektör kan kaybediyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 04:00

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılının ağustos ayına ve ilk 8 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 7 oranında gerileyerek 877 bin 152 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk sekiz aylık dönemine göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 909 bin 292 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, yılın ilk sekiz ayında üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 21 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

2023 yılının ilk sekiz aylık dönemine göre ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 daralırken hafif ticari araç pazarındaki gerileme yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı ve otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk sekiz aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre paralel olarak gerçekleşti ve 792 bin 256 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu.

23.3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ağustos ayı verilerine bakıldığında ise rakamlar ciddi oranda gerilemeye işaret ediyor. Ağustosta toplam üretim 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26.7, otomobil üretimiyse yüzde 40.4 oranında azaldı. Toplam ihracatta düşüş yüzde 17.3 iken otomobil ihracatında düşüş yüzde 37.3 oranında gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 639 bin 721 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk sekiz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ilk sekiz aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemiyle paralel seyretti ve 23.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.