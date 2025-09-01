Otomotivde yılsonu rekoru kapıda

Türkiye otomotiv pazarı 2025’te tarihi satış rekoruna koşuyor. Ocak-Temmuz döneminde 715 bin adetlik satış gerçekleşirken ağustos ayının tamamlanmasıyla 800 bin adedin aşıldığı tahmin ediliyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılsonu itibarıyla 1.3 milyon adetlik satışın aşılacağını ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Motosiklet pazarında da yükselişin sürdüğünü belirten Yalçın, ikinci elde ise 9 milyon adetlik tarihi satış öngördüklerini ifade etti.

Ağustos ayı satışlarının 100 bin adet bandının üzerinde kapanacağını öngören Yalçın, “Yılın kalan aylarında kampanyaların etkisi daha da belirginleşecek. Şu anda 15’e yakın marka sıfır faizli kredi kampanyası yürütüyor. Eylül itibarıyla takas desteği, nakit alım avantajı ve farklı finansal teşviklerle kampanyalar çeşitlenecek. Yılsonu itibarıyla pazarın 1.3 milyon adedi aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmasını bekliyoruz” dedi.

İKİNCİ ELDE TARİHİ REKOR BEKLENTİSİ

Yılın ilk yarısında beklenenin altında kalan ikinci el araç pazarı, haziran itibarıyla toparlanmaya başladı. Cardata verilerine göre ocak-ağustos döneminde 5.5 milyon adetlik satış gerçekleşti. Yalçın, “Yılsonunda 9 milyon adetlik tarihi bir satışa ulaşılacağını öngörüyoruz. İkinci el pazarındaki bu ivmeyi destekleyen faktörler arasında; yeni araç almak isteyenlerin takas tercihleri, bankaların sunduğu kredi paketleri ve 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesini gösterebiliriz ” dedi.

Yalçın, son dönemde en çok satılan araç grubunun 5-10 yaş arası olduğunu belirterek “Araç parkının yaşlı olması tüketicileri daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneltiyor. Haziran sonrası aylık ortalama yüzde 2 seviyesinde fiyat artışları gözlemleniyor. Tüketiciler, finansmana erişimin kolaylaştığı bu ortamda satın alma kararlarını daha hızlı veriyor” diye konuştu.