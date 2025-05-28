Park yerleri için otomatik şarj sistemi! Robotlar işbaşında...

Alman teknoloji şirketi Westfalia Technologies, otomatik park sistemleriyle uyumlu çalışan yeni üstten robotik şarj cihazı Weplug’ı tanıttı. Bu yenilikçi sistem, elektrikli araçların şarj altyapısı maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltmayı amaçlıyor.

Weplug, 50 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip bir cihaz olarak, üstten hareket eden bir gantry sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, sürücünün araca yerleştirdiği adaptöre bağlanan şarj konektörünü, vizyon tabanlı robotik kol aracılığıyla otomatik olarak yerine oturtur. Bu tasarım, her aracın şarj portu geometrisini doğrudan algılamaya çalışan tam otomatik çözümlerin karşılaştığı karmaşıklık ve güvenilirlik sorunlarını aşar.

ŞARJ VE TAŞIMA

Westfalia'nın Otomatik Park Sistemleri Başkan Yardımcısı Ian Todd şöyle konuştu:

"Basit ama güçlü bir çözüm sunuyoruz. Bir aracı şarj ediyoruz ve bitirdiğimizde, aracı tesiste başka bir noktaya taşıyoruz; bu sırada üstten gantry sistemi bir sonraki aracı şarj etmek için hazır hale geliyor. Bu akıllı orkestrasyon, daha az şarj noktasıyla daha fazla aracı verimli bir şekilde şarj etmemizi sağlıyor ve altyapı maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor."

Weplug, filo depoları, otomatik park garajları, havaalanları ve kurumsal kampüsler gibi çeşitli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistemin, sürücünün araca yerleştirdiği adaptöre bağlanan şarj konektörünü, vizyon tabanlı robotik kol aracılığıyla otomatik olarak yerine oturtması sayesinde, geleneksel yer tabanlı şarj düzeneklerine kıyasla elektriksel ve yapısal ayak izi önemli ölçüde azaltılmaktadır.





1 SAATTE YÜZDE 80 ŞARJ

Westfalia, Weplug sisteminin çoğu elektrikli aracı bir saatten kısa sürede yüzde 80 oranında şarj edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu sistemin yeni projelerde olduğu kadar mevcut tesislerde de uygulanabileceği, yeterli tavan boşluğu sağlandığı takdirde kurulabileceği ifade ediliyor.

Weplug'ın, Westfalia'nın kendi otomatik park sistemleriyle entegrasyonu, araçların şarj öncesi ve sonrası dinamik olarak yeniden konumlandırılmasını mümkün kılarak, şarj süreçlerini daha da optimize etmektedir.

Bu gelişme, elektrikli araç şarj altyapısının geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.