Peugeot'nun Türkiye'deki 2025 hedefleri belli oldu! Fişli hibrit üç model geliyor...

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:40

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:40

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşan Peugeot CEO'su Favey, gelecekte kendilerini bekleyen yeniliklere daha çok olumlu yönden baktıklarına, sürüş keyfinin tüketici tarafından daha yoğun bir şekilde yaşanması için çabaladıklarına değinerek, ''Müşterimizin beklentisi, sürüşün daha eğlenceli ve keyifli bir deneyim haline gelmesi. Biz, müşterilerimizin bu beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyoruz'' dedi.

Peugeot'nun çevre ve gezegen için sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kaydeden Favey, ''Elektrikli araçlarla, daha genç bir hedef kitleye de ulaşacağız. Genç kuşağın gözünde, çevreye ve gezegene karşı sorumlu hareket eden bir marka olarak konumlanacağız. İkinci temel amacımız da markanın performansını iyileştirmek'' diye konuştu.

AVRUPA'DA SATILAN HER ÜÇ ARAÇTAN BİRİ PEUGEOT

2024'ün sonuçlarını paylaşan Favey şöyle konuştu:

''Bugün yollarda Peugeot kullanan 13 milyonu aşkın müşterimiz var. Toplam 147 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2024'te dünya genelinde satışımız 1 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. Stellantis içinde de çok güçlüyüz çünkü grubun dünya çapındaki satışlarının yüzde 20'sini temsil ediyoruz ve hacim açısından da gruptaki ikinci büyük markayız. Stellantis Grubu çatısı altındaki markalar arasında, Avrupa'da satılan her 3 araçtan biri Peugeot markalı oldu.''

Türkiye'nin ise kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Favey, şöyle devam etti:

''Peugeot için Fransa, en büyük pazarımız. Onu, İtalya ve İngiltere takip ediyor. Sonrasında ise benzer seviyelerde Almanya ve Türkiye var. İşte bu yüzden, Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Buradaki başarımız, markamızın başarısı için kilit bir öneme sahip. SUV pazarında ilk 3'teyiz. Türkiye'de 408 modelinin ayrı bir önemi de var. Türkiye, 408 satışlarında dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha başarılı bir sonuca sahip.''

'PARMAK UÇLARIYLA' KULLANILABİLECEK MODELLER!

Favey, temel odak noktalarında yer alan elektrikli araçlar segmentinde geniş model yelpazesine sahip bir marka olarak konumlandıklarını ve model sayısı açısından yüzde 90'lık bir paydan söz edilebileceğini aktardı.

Hibrit segmentinin de kendileri için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Favey, ''Bütün tüketicilerin doğrudan elektrikli araçlara geçme konusunda o kadar kararlı olmadığını biliyoruz. Bu anlamda da müşterileri biraz cesaretlendirmek ve geçiş süreci sağlamak adına hibrit motorlara odaklanıyoruz. Bu durumun, elektrikli araç tarafında da olumlu sonuçları olacak. PHEV çözümlerimiz Türkiye pazarı için önemli ve bunun farkındayız. Bu alanı da desteklemeye devam edeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Favey, sürüş deneyimini yeni bir boyuta taşımak ve sürücülerin kontrol duygusunu güçlendirmek için 'Hypersquare' teknolojisine sahip 'parmak uçlarıyla' rahatlıkla kullanabilecekleri araçları müşterilerine sunacaklarını vurgulayarak, ''Bu teknoloji, aynı zamanda bizim keyif ve geleceğe ilerleme arasında kurduğumuz bağın da somut bir göstergesi. 'İlerlemeyi keyif tetikliyor' dedik. Bu bağlamda, 'Inception' konseptimiz de bu alana hizmet eden önemli yeniliklerimizden biri'' ifadelerini kullandı.

REKOR DÜZEYDE PAZAR BEKLENTİSİ

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan ise 2025'in kendileri için performans yılı olacağına değinerek, ''Peugeot'yu her alanda daha görülebilir kılacağımız, performansımızı en etkin şekilde kullanacağımız, her alanda sınırlarımızı zorlayacağımız ve başarımızın aslında tesadüf değil sürdürülebilir olduğunun altını çizeceğimiz bir 2025 yılı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

2025'te toplam pazarın, geçen yılki gibi 1 milyonun üzerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydeden Kaplan, global ölçekte bu yıl rekor düzeyde bir pazar beklentilerinin bulunduğunu aktardı.

Kaplan, ''Ocak ayında gerçekleştirilen satış adedi, geçen yıla göre yüzde 14 gerileme kaydetti ama bunun daha çok tedarik kaynaklı olduğunu öngörüyoruz. Şubat ayında da 95 bin adetlik bir pazar öngörümüz var. Dolayısıyla, pazarın 1 milyon 200 bin bandının altına inmeyeceğini düşünüyoruz'' şeklinde görüş belirtti.

ÜÇ MODEL DAHA GELİYOR

Peugeot'nun satışlarda Türkiye'de 70 bin bandının üzerine oturmuş bir marka olduğunu, 2025 için de benzer satış sayısına ulaşmayı hedeflediklerine değinen Kaplan, şunları söyledi:

''Geçtiğimiz yıl yaptığımız 73 binlik adedin üzerinde gerçekleşecek 2025 satış hedefi planladık. 2024'te hemen hemen bulunduğumuz her segmentteki modellerimiz yenilendi. Satışlarımızın yüzde 60'ını oluşturan modellerimizi yeniledik. Bu yeni modellerimizin tam yıl etkisini, 2025'te görmeye başlayacağız. Ayrıca, yeni teknolojileri de Türkiye pazarına sunmaya başlayacağız. Plug-in hibrit motorlu versiyonlarımızı 3008, 5008 ve 408 modellerimizde sunmayı planlıyoruz.''

Kaplan, 2025'in, elektrikli araçlar pazarında tempo artıracakları bir yıl olacağını, 2024'te binek araçlar satışlarının yüzde 8'ini oluşturan elektrikli modellerde bu yıl yüzde 15'e yakın bir orana ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Ticari araçlara da değinen Kaplan ardından şöyle konuştu:

''Ticari araçlarda zaten her zaman, global markanın liderliğini buraya taşıyacak şekilde öncü bir marka olmayı hedefledik. Bu noktada geçen yıllarda yüzde 8 civarında gerçekleşen pazar payımız vardı. Bu yıl bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Yüzde 9 dolayında ticari araç payı hedefimiz var. Tüm satışlarımız içinde, en az yüzde 35 ticari araç hedefliyoruz.''

DÜNYADA EN FAZLA 408 SATILAN ÜLKE TÜRKİYE

C-SUV segmentindeki modelleri 408'in, Türkiye pazarı için kendini kanıtlayan özel bir araç olduğunu vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 11 bin 986 adetlik satışla, bir kez daha dünyanın en fazla 408 satılan ülkesi olduk. Peugeot SUV'ların 2024 toplam satışı ise 48 bin 622 adetle yüzde 8,7 pazar payına ulaştı. Böylece yılı, SUV segmentinde podyumda tamamladık. Peugeot olarak, Türkiye pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Bununla birlikte, global tarafta da yükselişimiz sürdü. Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan ülkesiyiz. Mutlulukla altını çizmem gerekir ki 2024'ü de dünyada 5'inci ülke olarak tamamladık.''